Активістка Зудієва: Громадянська журналістика - єдине правдиве джерело інформації про Крим

21:01 06.06.2019 0 комментариев Крым

Прямі ефіри і репортажі громадянських журналістів в окупованому Криму продовжують залишатися єдиним джерелом правдивої інформації про реальну ситуацію в окупованому Криму.

Про це в четвер, 6 червня, під час круглого столу в Укрінформі "Свобода слова в Україні: виклики та можливі рішення" розповіла кримськотатарська активістка Лутфіє Зудієва.

"Коли на одному з кримських процесів Біляла Оділова затримали співробітники ФСБ, мій друг і колега Осман Аріфмеметов включив прямий ефір у Facebook і почав показувати, як прямо з-під будівлі суду забирають кримського татарина, батька 9-ти дітей. Стрім, який він транслював, потрапив в усі медіа України, і він представляв достовірну картинку про ті реалії, які відбуваються в Криму. В той день ми усвідомили, що у нас є можливість, використовуючи прямі ефіри у Facebook, розповідати про реальні події в Криму", - розповіла Зудієва.

За її словами, у 2016 році була створена сторінка "Кримської солідарності", яка поставила перед собою мету щодня документувати хроніку арештів, обшуків та інших порушень прав людини в Криму.

Як зазначила правозахисниця, рух "Кримська солідарність" з'явився не спонтанно.

"Це був поступовий процес, який формувався на базі зустрічей адвокатів з сім'ями політв'язнів. Біля витоків цього громадського формування стояв активіст Сервер Мустафаєв, який рік тому, 21 травня, був заарештований за свою правозахисну та інформаційну діяльність і сьогодні утримується в СІЗО Сімферополя", - повідомила Зудієва.

За її словами, якщо в 2016 році на першу зустріч адвокатів і сімей політв'язнів прийшли всього 15 осіб, то через кілька місяців до них приєдналося значно більше "стрімерів, фіксерів і активістів, які розуміли, що в умовах відсутності професійних медіа повинні з'явитися люди, які розповідатимуть про те, що насправді відбувається в Криму, тому що крім того, що було повністю зачищене поле професійних медіа, були створені пропагандистські медіа, які здійснювали мовлення на весь світ і показували картинку про те, що в Криму ніхто не проти анексії 2014 року".

"Але насправді - це неправда", - заявила активістка.

Сьогодні, зазначила вона, ситуація склалася таким чином, що люди, які висвітлювали обшуки та арешти, самі стали об'єктами переслідування з боку окупаційної влади.

За словами Зудієвої, на сьогоднішній день дев'ять громадянських журналістів перебувають в СІЗО. Вони заарештовані за свою інформаційну і правозахисну діяльність. Тобто люди, які висвітлювали обшуки, арешти та інші порушення прав людини, самі стали зазнавати обшуків та арештів, додала вона.

"Для мене це велика людська історія, тому що сьогодні в СІЗО сидять мої друзі. І говорячи про громадянську журналістику, я говорю в контексті цієї людської історії про боротьбу кримськотатарського народу за право жити на своїй землі", - наголосила активістка.

Нагадаєм, 30 травня російські силовики затримали в Криму двох кримськотатарських активісток: правозахисницю і громадянську журналістку Лутфіє Зудієву, а також дружину фігуранта Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір", координатора організації "Кримське дитинство" Муміне Салієву. Пізніше їх відпустили, відкривши проти них адміністративні справи за ст. 20.3 КпАП Росії - демонстрація забороненої символіки.



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