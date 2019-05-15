ЄС вимагає від Росії негайно та беззастережно звільнити журналіста Романа Сущенка та усіх інших незаконно затриманих українських громадян.

Про це йдеться у Заяві ЄС щодо триваючої агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму, оприлюдненій у четвер на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, повідомляє Укрінформ.

"Минулого року, 4 червня 2018 року, журналіст Роман Сущенко був засуджений до 12 років ув'язнення за дуже сумнівними звинуваченнями в шпигунстві. ЄС очікує, що всі незаконно затримані українські громадяни в Росії та на Кримському півострові будуть звільнені без будь-яких умов та зволікань", - йдеться у заяві.

Також в ЄС закликали Росію негайно виконати рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права з вимогою звільнити 24 українських військовослужбовців, захоплених у листопаді 2018 року біля Керченської протоки.

Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, з порушенням міжнародних правил, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою з Парижа, де працював останні 6 років. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення в "шпигунстві".

Московський міський суд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним. Сущенка етапували в колонію №11 в Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно).