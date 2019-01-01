ОСК подписала соглашение с производителем компонентов винторулевых колонок / Фото

20:00 06.06.2019 0 комментариев Россия

Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) будет сотрудничать с машиностроительным предприятием "Конар". 

Подписи под соответствующим соглашением в рамках ПМЭФ-2019 6 июня поставили президент ОСК Алексей Рахманов и гендиректор АО "Конар" Валерий Бондаренко, сообщает sudostroenie.info.

Как следует из сообщения компании "Конар", документ предусматривает совместную работу по вопросам развития судостроительной отрасли.

Как пояснил Алексей Рахманов, в первую очередь ОСК интересует производство подруливающих устройств и механических винторулевых колонок, а также опыт "Конар" в части современных кузнечных технологий, проектирования металлоконструкций и машиностроения.

Отметим, промышленная группа "Конар" имеет опыт по локализации производства компонентов винторулевых колонок арктического класса для проекта "Сапфир", совместного предприятия "Роснефти" и General Electric.



Ещё на эту тему:

17:31 07.05.2019
Санкции: "Русэлпром" представит отечественную винторулевую колонку для арктических судов / Фото
10:48 18.09.2018
Россия надеется договориться о строительстве фрегатов для Индии
16:51 23.05.2018
Греция предложила России совместное строительство судов
08:39 27.10.2017
Впервые за 8 лет в России решили проверить что дала многомиллиардная программа по развитию судостроения
10:22 12.09.2017
Греция и РФ подписали меморандум на поставку четырех судов «Комета 120М»
08:54 06.09.2017
Российское судостроение ощущает зависимость по агрегатам и судовому оборудованию от импорта
11:28 12.07.2017
Путин перенес дату окончания строительства атомного ледокола ЛК-60Я «Арктика» - из-за конфликта с Украиной
10:27 19.06.2017
Россия возобновила производство судов на подводных крыльях типа "Комета"
16:58 17.02.2017
В России построили танкер для Азербайджана
11:03 15.02.2017
Россия продаст Индии оставшиеся без украинских двигателей фрегаты, строившиеся для ЧФ
13:41 27.12.2016
Новороссийская верфь с 2017 года сможет доковать суда водоизмещением до 450 тонн / Фото
13:31 21.12.2016
Новороссийский Алексино порт Марина спустил на воду после ремонта два патрульных катера проекта 12150 / Фото
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:31 05.06.2019
Азербайджан и Турция проведут совместные учения с боевыми стрельбами
15:45 05.06.2019
SOCAR изменила долевое участие в грузинской "дочке" и SOCAR Polymer Investments
18:52 04.06.2019
В Азербайджане создается новая структура
14:01 03.06.2019
Азербайджан отказался от покупки десяти самолетов Boeing
Все новости страны
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Все новости страны
Болгария Болгария
11:01 05.06.2019
Софія продовжить співпрацю з Москвою у військовій сфері - президент Болгарії
11:49 04.06.2019
США схвалили продаж літаків F-16 та систем озброєння для Болгарії
18:01 03.06.2019
Археологи виявили в столиці Болгарії неолітичне поховання віком 7,6 тис. років
19:31 30.05.2019
Консорциум с российской ТМК будет строить продолжение «Турецкого потока» по Болгарии
Все новости страны
Греция Греция
10:30 06.06.2019
Греция потребовала у Германии 300 миллиардов евро репараций
18:31 03.06.2019
Партія прем’єра Греції провалилася на місцевих виборах
16:06 31.05.2019
Офіси зв’язку Греції і Північної Македонії перетворюють на посольства
21:00 29.05.2019
Дострокові парламентські вибори в Греції відбудуться 7 липня
Все новости страны
Грузия Грузия
19:15 05.06.2019
Подразделения российской военной базы в Осетии проводят учения на полигоне Дзарцеми
16:15 05.06.2019
"Князь Владимир" станет первым "лайнером", посетившим непризнанную Абхазию со времен СССР
12:59 04.06.2019
Грузія хоче спростити кораблям НАТО доступ в свої порти
13:59 31.05.2019
ЦВК Грузії зареєструвала виборця з адресою «під кущем»
Все новости страны
Молдова Молдова
17:45 06.06.2019
Президент Молдовы грозит распустить парламент на следующей неделе
11:24 06.06.2019
Посол Молдовы в США провела урок политинформации для конгрессменов
14:45 05.06.2019
Додон: Молдова не збирається платити РФ за поставлений невизнаному Придністров'ю газ
18:45 03.06.2019
Молдова рискует потерять финансовую поддержку МВФ в случае досрочных выборов
Все новости страны
Россия Россия
20:00 06.06.2019
ОСК подписала соглашение с производителем компонентов винторулевых колонок / Фото
19:15 06.06.2019
Подводные пловцы Каспийской флотилии выполнили стрельбы из специального оружия / Фото
18:30 06.06.2019
РФ запропонувала Словаччині приєднатися до російських газопроводів в обхід України
18:00 06.06.2019
ЮВО: Гранатометчики выполняют стрельбы на полигонах в Ростовской области
Все новости страны
Румыния Румыния
18:15 06.06.2019
США розмістили у Румунії систему протиракетної оборони THAAD
09:20 04.06.2019
Украинские десантники принимают участие в международных учениях "Saber guardian-2019" в Румынии / Фото
20:31 03.06.2019
Румунія відмовиться від суперечливих змін до антикорупційних законів
16:55 31.05.2019
Папа Франциск летить до Румунії
Все новости страны
Турция Турция
13:31 05.06.2019
Постпред США у НАТО: Турції доведеться зробити вибір: або С-400, або F-35
20:23 04.06.2019
Турция выиграла тендер на постройку пяти танкеров для ВМС Индии
14:59 04.06.2019
Украина вошла в топ-10 стран по турпотоку в Турцию с начала года
10:40 04.06.2019
МЗС: угода про зону вільної торгівлі з Туреччиною готова на 99%
Все новости страны
Украина Украина
21:01 06.06.2019
Активістка Зудієва: Громадянська журналістика - єдине правдиве джерело інформації про Крим
20:30 06.06.2019
Євросоюз вимагає від Росії негайно звільнити Сущенка та інших в'язнів
20:15 06.06.2019
Повернення скіфського золота: Рішення Апеляційного суду Амстердама оголосять 16 липня
19:45 06.06.2019
Оккупанты обещают за 10 лет построить в Крыму завод по выпуску оборудования для очистных сооружений
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс