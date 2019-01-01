Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) будет сотрудничать с машиностроительным предприятием "Конар".

Подписи под соответствующим соглашением в рамках ПМЭФ-2019 6 июня поставили президент ОСК Алексей Рахманов и гендиректор АО "Конар" Валерий Бондаренко, сообщает sudostroenie.info.

Как следует из сообщения компании "Конар", документ предусматривает совместную работу по вопросам развития судостроительной отрасли.

Как пояснил Алексей Рахманов, в первую очередь ОСК интересует производство подруливающих устройств и механических винторулевых колонок, а также опыт "Конар" в части современных кузнечных технологий, проектирования металлоконструкций и машиностроения.

Отметим, промышленная группа "Конар" имеет опыт по локализации производства компонентов винторулевых колонок арктического класса для проекта "Сапфир", совместного предприятия "Роснефти" и General Electric.