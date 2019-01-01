ОСК подписала соглашение с производителем компонентов винторулевых колонок / Фото
|20:00 06.06.2019
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|Россия
Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) будет сотрудничать с машиностроительным предприятием "Конар".
Подписи под соответствующим соглашением в рамках ПМЭФ-2019 6 июня поставили президент ОСК Алексей Рахманов и гендиректор АО "Конар" Валерий Бондаренко, сообщает sudostroenie.info.
Как следует из сообщения компании "Конар", документ предусматривает совместную работу по вопросам развития судостроительной отрасли.
Как пояснил Алексей Рахманов, в первую очередь ОСК интересует производство подруливающих устройств и механических винторулевых колонок, а также опыт "Конар" в части современных кузнечных технологий, проектирования металлоконструкций и машиностроения.
Отметим, промышленная группа "Конар" имеет опыт по локализации производства компонентов винторулевых колонок арктического класса для проекта "Сапфир", совместного предприятия "Роснефти" и General Electric.
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