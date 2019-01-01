Сейм Литвы признал геноцидом депортацию крымских татар
|19:30 06.06.2019
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|Крым
Сейм Литвы сегодня, 6 июня, принял резолюцию о признании депортации крымских татар 18 мая 1944 года геноцидом.
Об этом ATR сообщил Чрезвычайный и Полномочным посол Литовской республики в Украине Марюс Януконис.
«Только что сейм Литвы принял резолюцию, признающую депортацию крымских татар 1944 года геноцидом», — сообщил Януконис.
Ранее сообщалось, что члены литовского парламента Аудронюс Ажубалис и Лауринас Касчюнас зарегистрировали проект резолюции о признании депортации крымских татар 18 мая 1944 года геноцидом.
Напомним, в начале мая сейм Латвии принял заявление по случаю 75-ой годовщины депортации крымских татар, в котором говорится, что советская власть в 1944 году осуществила геноцид в отношении крымскотатарского народа.
Ранее, Верховная Рада Украины постановлением от 12 ноября 2015 года признала депортацию крымскотатарского народа в 1944 году геноцидом и установила в Украине 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. В этом году отмечается 75-я годовщина геноцида крымских татар.
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