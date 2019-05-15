“Верховный суд” оккупированного Крыма 6 июня 2019 года приговорил к 10,5 годам колонии строгого режима обвиняемого Россией в "шпионаже в пользу Украины" Константина Давыденко.

Украинцу вменили статью 276 УК РФ ( собирание сведений, составляющих государственную тайну в целях передачи иностранному государству), сообщает Крымская правозащитная группа.

На сайте “Верховного суда” Крыма есть информация о том, что приговор вынес судья Андрей Палий, который ранее так же вынес приговор “украинскому диверсанту” Евгению Панову.

Судебные заседания по “делу Давыденко” проводились в закрытом режиме. Прокурор на судебном заседании 5 июня запросил 12 лет колонии для украинца.

Напомним, ФСБ РФ заявила о задержании в Симферополе гражданина Украины, жителя Донецкой области Константина Давыденко 11 февраля 2018 года.

На оперативном видео, опубликованном российскими СМИ, видно, как четверо людей в штатском подбежали к Давыденко и повалили его на землю, когда он пытался сесть в легковой автомобиль. На него надели наручники и погрузили в синий микроавтобус.

Украинца обвинили в шпионаже и вывезли в Москву, где Лефортовский районный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Более года Константин Давиденко находился в СИЗО Лефортово. В апреле 2019 года в “Верховном суде” Крыма началось рассмотрение дела по существу.

Фото с сайта КПГ