Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв запропонував Словаччині приєднати свою газотранспортну систему до російських газопроводів в обхід України.

Про це Медведєв повідомив під час зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Петером Пеллегріні, передає Громадське з посиланням на прес-службу російського уряду.

«Нам потрібно знайти взаємовигідні пункти співробітництва щодо підключення Словаччини до газопроводу «Північний потік-2», як і до «Турецького потоку». Такі переговори між нашими колегами-міністрами уже ведуться, і сьогодні була розмова. Запрошуємо ще раз наших друзів зі Словаччини до участі», — повідомив Медведєв у відповідь на запитання журналіста про підтримку Словаччиною російського обхідного газопроводу.

Голова словацького уряду, водночас, висловив занепокоєння тим, що у разі запуску російських газопроводів Словаччина, як й Україна, втратить доходи від транзиту газу.

Напередодні повідомлялось, що «Північний потік-2» наразі готовий вже на 57%.

2 травня голова правлячої партії Німеччини заявила про підтримку «Північного потоку-2» попри те, що у грудні 2018 року виступала з його критикою.

Наразі Газпром отримав дозволи на будівництво «Північного потоку-2» у майже всіх країнах, через води та територію яких планують прокладати трубопровід, зокрема у Росії, Фінляндії, Швеції та Німеччині. Водночас, єдиною країною, яка поки не надала Газпрому дозвіл на спорудження газопроводу є Данія.

27 березня повідомлялось, що Данія відмовила Газпрому у прокладанні «Північного потоку-2» у своїх територіальних водах. Водночас на розгляді в уряду Данії наразі перебуває ще 2 альтернативні маршрути прокладання газопроводу.

Північний потік-2, або Nord Stream-2 є другою гілкою проекту «Північний потік», націленого на постачання російського газу до ЄС в обхід України та східних держав-членів Євросоюзу. Перша гілка (Nord Stream-1) функціонує від 2011 — 2012 років. Друга гілка мала дозволити Газпрому постачати російський газ до ЄС без використання української газотранспортної системи.

Нагадаємо, Німеччина дозволила прокласти «Північний потік-2» на своїй території. США попередили Німеччину про санкції через газопровід «Північний потік-2».

Зазначимо, що транзит російського газу через газотранспортну систему України є однією з найбільших статей експорту українських послуг та приносить Україні щороку близько 3 мільярдів доларів.

Втрата Україною транзиту означатиме втрату значної частини валютної виручки.