ЮВО: Мотострелковые соединения отработают современные тактические приемы в горах Дагестана
|15:15 06.06.2019
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|Дагестан республика
Подразделения мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного на территории Дагестана, подняты по тревоге и приведены в полную боевую готовность для совершения марша на общевойсковой полигон Дальний.
Военнослужащие проведут боевые операции с применением аэромобильных групп на вертолетах армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор», сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе учения мотострелки отработают высадку из вертолетов на боевых квадроциклах в район выполнения боевой задачи.
Также планируется отработать тактику маневренной обороны, в том числе в ночное время суток. Особое внимание при этом будет уделяться действиям разведывательно-огневых контуров, контрбатарейной борьбе и противодействию ударным дронам во взаимодействии с подразделениями беспилотных летательных аппаратов.
Минометные подразделения применят тактику «кочующих» минометов в ходе выполнения огневых задач, что позволит сократить время развертывания и смены огневых позиций, а также увеличит результативность нанесения артиллерийского удара по целям условного противника.
В учении принимают участие более 1000 военнослужащих, задействовано около 200 единиц техники, в том числе танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3, вертолеты армейской авиации Ми-8 АМТШ, самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и минометы «Сани».
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