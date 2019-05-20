С гранатометчиками соединений и воинских частей 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) проводится учебно-методический сбор на полигонах в Волгоградской и Ростовской областях.

В течение недели более 300 гранатометчиков, пройдя теоретической курс подготовки, отработают комплекс учебно-боевых задач, в ходе которых будут оценены по навыкам ведения современного боя, разведки местности и умении быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В ходе практических стрельб гранатометчикам предстоит поразить мишени, имитирующие живую силу и боевую технику условного противника, из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов АГС-17.

Также им предстоит сдать зачеты по маскировке, классификации целей, корректировке огня, продемонстрировать умение пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определять расстояния до цели и вести огнь на максимально возможных дальностях в светлое и темное время суток.