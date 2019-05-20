ЮВО: Гранатометчики выполняют стрельбы на полигонах в Ростовской области
|18:00 06.06.2019
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|Ростовская область
С гранатометчиками соединений и воинских частей 8-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) проводится учебно-методический сбор на полигонах в Волгоградской и Ростовской областях.
В течение недели более 300 гранатометчиков, пройдя теоретической курс подготовки, отработают комплекс учебно-боевых задач, в ходе которых будут оценены по навыкам ведения современного боя, разведки местности и умении быстро ориентироваться в сложной тактической обстановке, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В ходе практических стрельб гранатометчикам предстоит поразить мишени, имитирующие живую силу и боевую технику условного противника, из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7В и автоматических гранатометов АГС-17.
Также им предстоит сдать зачеты по маскировке, классификации целей, корректировке огня, продемонстрировать умение пользоваться приборами наблюдения и прицеливания, определять расстояния до цели и вести огнь на максимально возможных дальностях в светлое и темное время суток.
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