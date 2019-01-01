В Мариуполе задержали агента ФСБ / Фото

17:30 06.06.2019 0 комментариев Украина

В Мариуполе сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили и задержали агента российской ФСБ.

Об этом сообщил сайт города Мариуполя со ссылкой на пресс-службу СБ Украины.

По данным спецслужбы, офицер запаса ВСУ был завербован на территории России в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ РФ во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Ю. Андропова. Контрразведчики СБ Украины установили, что для обеспечения эффективной координации выполнения разведывательно-подрывных задач агент был передан на связь представителю так называемой «МГБ ДНР» - гражданину Украины 58-летнему Вячеславу Левченко

"В 80-х годах Левченко проходил срочную военную службу в рядах пограничных войск КГБ СССР. Затем он занимал различные должности в органах МВД Украины и Управлении государственной пенитенциарной службы в Днепропетровской области. В 2014 году был задержан по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. Его обменяли на пленных военнослужащих ВС Украины", - сообщили в Службе безопасности

Правоохранителями задокументированы факты вербовки действующих сотрудников СБУ. Он также также готовил ликвидацию отдельных офицеров украинской спецслужбы, собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении военной техники и дислокации задействованных в проведении ООС в Донецкой области отдельных подразделений ВС Украины.

Оперативники спецслужбы задержали агента ФСБ в Мариуполе во время получения материалов с ограниченным доступом об оперативно-служебной деятельности СБУ.

В ходе проведения обыска по месту жительства агента обнаружено и изъято большое количество мобильных терминалов, сим-карт, в частности провайдера «Феникс» с временно оккупированной территории Донецкой области, магнитных носителей информации, а также несколько компьютеров, которые использовались для обработки, хранения и передачи полученных разведывательных сведений.

Офицеру запаса объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. Продолжается досудебное расследование.

Фото с сайта города Мариуполя



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