6 червня на судноремонтне підприємство ТОВ «ЮСК Сервис» зайшов для докового ремонту корабель морської охорони «Григорій Куроп’ятников» (BG50), проект 1241.2, шифр «Молнія».

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на Миколаїв – місто корабелів

Доковий ремонт – це регламентний вид робіт на кораблях, суднах та катерах, що має відбуватися регулярно в залежності від водотоннажності.



Попередній ремонт корабель морської охорони «Григорій Куроп’ятников» проходив у 2015 році на Миколаївському Суднобудівному Заводі.

Згідно ремонтної відомості будуть виконані наступні роботи: очищення, дефектація, ремонт та фарбування зовнішньої обшивки корпусу та редану, ремонт надбудови, заміна протекторів, ремонт дейдвудної системи та гребних валів, гвинто-стернової системи, якірно-швартового пристрою, донно-забортної арматури, системи головного двигуна, паливної системи, трубопроводів та цистерн, протипожежної системи, системи кондиціювання та вентиляції, фанової системи та інше.



Загальні характеристики корабля морської охорони «Григорій Куроп’ятников», проекту 1241.2, шифр «Молнія»:

Водотоннажність: 495 тонн

Довжина: 56.40 метрів

Ширина: 10.21 метрів

Осадка: 2.10 метрів

Габаритна осадка: 3.30 метрів

Головні двигуни: 2х10000 к.с., дизелі М-507А

Швидкість: 32.87 вузлів

Дальність плавання: 1600 (12 вуз)

Автономність: 10 діб

Екіпаж: 36 осіб

Озброєння:

1х1 76 мм АУ АК-176М

1х6 30-мм АУ АК-630М

4х1 400 мм ОТА-40-204А

2х5 РБУ-1200М «Ураган»

ПЗРК

2 бомбоскидача

1х7 55 мм гранатомет МРГ-1 (РГ-55).



Відео після завершення попереднього докового ремонту: