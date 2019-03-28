Корабель морської охорони став на доковий ремонт / Відео
|17:00 06.06.2019
|0 комментариев
|Украина
6 червня на судноремонтне підприємство ТОВ «ЮСК Сервис» зайшов для докового ремонту корабель морської охорони «Григорій Куроп’ятников» (BG50), проект 1241.2, шифр «Молнія».
Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на Миколаїв – місто корабелів
Доковий ремонт – це регламентний вид робіт на кораблях, суднах та катерах, що має відбуватися регулярно в залежності від водотоннажності.
Попередній ремонт корабель морської охорони «Григорій Куроп’ятников» проходив у 2015 році на Миколаївському Суднобудівному Заводі.
Згідно ремонтної відомості будуть виконані наступні роботи: очищення, дефектація, ремонт та фарбування зовнішньої обшивки корпусу та редану, ремонт надбудови, заміна протекторів, ремонт дейдвудної системи та гребних валів, гвинто-стернової системи, якірно-швартового пристрою, донно-забортної арматури, системи головного двигуна, паливної системи, трубопроводів та цистерн, протипожежної системи, системи кондиціювання та вентиляції, фанової системи та інше.
Загальні характеристики корабля морської охорони «Григорій Куроп’ятников», проекту 1241.2, шифр «Молнія»:
Водотоннажність: 495 тонн
Довжина: 56.40 метрів
Ширина: 10.21 метрів
Осадка: 2.10 метрів
Габаритна осадка: 3.30 метрів
Головні двигуни: 2х10000 к.с., дизелі М-507А
Швидкість: 32.87 вузлів
Дальність плавання: 1600 (12 вуз)
Автономність: 10 діб
Екіпаж: 36 осіб
Озброєння:
1х1 76 мм АУ АК-176М
1х6 30-мм АУ АК-630М
4х1 400 мм ОТА-40-204А
2х5 РБУ-1200М «Ураган»
ПЗРК
2 бомбоскидача
1х7 55 мм гранатомет МРГ-1 (РГ-55).
Відео після завершення попереднього докового ремонту:
Ещё на эту тему:
Корабель морської охорони "Ніжин" пройшов доковий ремонт / Фото
У Миколаїві розпочався ремонт гармат українських "Джмелів"
Морська охорона відремонтує двигуни для "Калканів"
ВМС Украины пополнились еще двумя бронированными катерами
До 2020 года ВМС Украины планируют усилить 30 боевыми кораблями
Командувач українських ВМС у Миколаєві проінспектував хід ремонту кораблів і катерів / Фото
Ракетный катер «Прилуки» вернулся в строй после ремонта / Фото
Одесситы помогли отремонтировать водолазное судно ВМСУ: оно уже выходит в море / Фото