Проектирование центра яхтенного туризма в Балаклаве (пригород Севастополя) планируется закончить к октябрю 2020 года.

Об этом сообщили ТАСС в четверг, 6 июня, в пресс-службе оккупационного "правительства" города.

Поручение разработать предложения по гражданскому развитию района Балаклавской бухты дал президент РФ Владимир Путин в 2016 году. Проект создания в Балаклаве "мирового центра яхтенного туризма", который планируется построить до 2023 года, определен как приоритетный для Севастополя.

"Говоря о концепции яхтенной марины в Балаклаве, стоит отметить, что на сегодняшний день ведутся проектно-изыскательские работы, которые будут завершены к октябрю 2020 года. Строительно-монтажные работы планируется провести в период с 2020 по 2022 год", - рассказала представитель "правительства".

Она также сообщила, что проект яхтенного центра планируется презентовать на Петербургском международном экономическом форуме.

В оккупированном Крыму создан экспертный совет по развитию яхтинга, в который, кроме чиновников, вошли члены федерации парусного спорта. Ранее сообщалось, что федерация парусного спорта региона разработает программу развития парусного и яхтенного туризма, которая предполагает строительство до 2021 года инфраструктурных объектов общей стоимостью $100 млн.