Капітана судна, яке возило соду з Кримського заводу Фірташа, виправдали через «google-перекладач» / Фото

16:00 06.06.2019 0 комментариев Крым

Суд виправдав капітана судна «Sky Moon» від звинувачень у незаконному в’їзді у порти окупованого Криму.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 3 червня.

Судно було затримане прикордонниками 30.11.2016. Воно перевозило 3000 тонн соди з Кримського содового заводу Дмитра Фірташа. Судно «Sky Moon» під прапором Танзанії везло товар із окупованого Криму до Молдови. У 2017 році капітана визнали винним в адмінправопорушенні за ч.1 ст.482 МК (контрабанда). Весь вантаж і судно були конфісковані у власність держави.

Крім того, капітан обвинувачувався у систематичному порушенні порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї протягом січня-листопада 2016 року.

Щодо  заходу і завантаження судна «Sky Moon» в портах Криму, то капітан говорив, що йому як громадянину Сирії не було відомо про те, що ці порти були закриті для заходу суден інших держав. Вважає, що ніякого збитку Україні не завдавав. Як капітан судна він виконував свою роботу по перевезенню вантажу, який був не контрабандний. Вважає, що заходив у порти Російської Федерації і цілком законно, оскільки Росія та Сирія підтримують дружні відносини. Про те, що є заборона на захід суден в морські порти Росії його ніхто не інформував.

Прокуратура посилалась на показання свідків з працівників Одеської морської охорони, які виявили на борту знайдені документи з печатками РФ і відмітками в книжці моряка, що свідчило про те, що судно заходило в порти Севастополя, Феодосії та Керчі.

Суд у вироку зазначив про порушення права на захист. Обвинувачений є громадянином Сирії і українською мовою не володіє. Переклади тексту підозри та обвинувального акту перекладачем не засвідчені.

Під час судового розгляду був залучений інший перекладач, який повідомив, що наявні у справі повідомлення про підозру, переклад обвинувального акту, клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою перекладені за допомогою програми «google-перекладач», тому зрозуміти суть змісту цих документів взагалі неможливо.

Факт неякісного перекладу не заперечувався і військовою прокуратурою. Її представники, посилаючись на вимоги ч. 4 ст. 29 КПК, стверджували, що закон вимагає перекладу лише судових рішень.

Тому суд погодився, що стороною обвинувачення були грубо порушені вимоги закону щодо забезпечення права на захист та права реалізувати свої процесуальні права мовою, якою особа володіє, через невручення письмової підозри в перекладі на арабську мову, у зв’язку з чим була незрозуміла підозра, а, отже, особа не набула статусу підозрюваного.

Відтак суд визнав всі зібрані докази недопустимими. Крім того, суд визнав, що затримання капітана відбулося із порушеннями, оскільки йому не пред’явили підозру, не роз’яснили прав. Так само був визнаним недопустимим доказом протокол обшуку судна і пов’язані з ним докази.

Щодо притягнення капітана до адміністративної відповідальності за контрабанду, то суд вважає, що це не впливає на доведеність вини особи в інкримінованому злочині.

У підсумку суд визнав капітана невинуватим і виправдав, оскільки не встановлені достатні докази для доведення його винуватості і вичерпані можливості їх отримати.

Нагадаємо, що після арешту судна Сергій Нерух, громадянин Молдови, власник компанії NTA Invest Group s.r.o., для якої везли соду, начебто запропонував військовому прокурору Сергію Яровому $ 75 тис. за зняття арешту. Прокурор написав рапорт у ГПУ і через три дні чоловіка затримали. Справу скерували до суду ще в липні 2017 року, але з того часу суд так і не зміг провести підготовче засідання. Ймовірно, її буде слухати новостворений Вищий антикорупційний суд.

Фото Судовий репортер



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