6 та 7 червня відбудуться останні дні слухань у Міжнародному суді ООН у нідерландському місті Гаага за позовом України проти РФ щодо застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Про це раніше повідомив посол України у Нідерландах, заступник глави делегації України на засіданні Всеволод Ченцов, передає УНН.

"Російська делегація буде виступати в четвер, тобто буде їхня реакція власне на нашу позицію. Україна отримає право виступити зі своїми коментарями у п’ятницю. Як можна охарактеризувати нашу позицію - російська сторона на сьогодні намагається довести, що у суду немає юрисдикції", - сказав Ченцов.

Так, за словами дипломата, РФ вдається по суті до тих же засобів у суді в презентації своєї позиції, які можна побачити в ЗМІ в межах переговорів.

“Тобто спотворення, перекручення фактів, хибна інтерпретація положень Конвенції. По всіх цих позиціях сьогодні були представлені наші контраргументи. Відчуваємо себе впевнено, отримаємо ще можливість у п’ятницю надати додаткові аргументи в залежності від того, яка буде лінія росіян”, - зазначив він після засідання 4 червня.

У червні 2018 року Україна подала у суд ООН меморандум у справі проти Росії.

Міжнародний суд ООН почав заслуховувати сторони у справі України проти РФ 3 червня. Першою виступила Росія, позиція якої полягає у відсутності у Міжнародного суду ООН юрисдикції для розгляду українського позову. Україна виступала 4 червня з контраргументами.