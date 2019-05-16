Суд ООН 6 - 7 червня продовжить слухання за позовом України проти РФ
|15:30 06.06.2019
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|Украина
6 та 7 червня відбудуться останні дні слухань у Міжнародному суді ООН у нідерландському місті Гаага за позовом України проти РФ щодо застосування та тлумачення Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Про це раніше повідомив посол України у Нідерландах, заступник глави делегації України на засіданні Всеволод Ченцов, передає УНН.
"Російська делегація буде виступати в четвер, тобто буде їхня реакція власне на нашу позицію. Україна отримає право виступити зі своїми коментарями у п’ятницю. Як можна охарактеризувати нашу позицію - російська сторона на сьогодні намагається довести, що у суду немає юрисдикції", - сказав Ченцов.
Так, за словами дипломата, РФ вдається по суті до тих же засобів у суді в презентації своєї позиції, які можна побачити в ЗМІ в межах переговорів.
“Тобто спотворення, перекручення фактів, хибна інтерпретація положень Конвенції. По всіх цих позиціях сьогодні були представлені наші контраргументи. Відчуваємо себе впевнено, отримаємо ще можливість у п’ятницю надати додаткові аргументи в залежності від того, яка буде лінія росіян”, - зазначив він після засідання 4 червня.
У червні 2018 року Україна подала у суд ООН меморандум у справі проти Росії.
Міжнародний суд ООН почав заслуховувати сторони у справі України проти РФ 3 червня. Першою виступила Росія, позиція якої полягає у відсутності у Міжнародного суду ООН юрисдикції для розгляду українського позову. Україна виступала 4 червня з контраргументами.
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