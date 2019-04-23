ВМС Украины передислоцирует 4 корабля из Одессы в Очаков
|14:59 06.06.2019
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|Украина
Кабинет министров Украины одобрил передислокацию четырех единиц ВМС Украины из Одессы в Очаков Николаевской области.
Такое решение правительство приняло на своем заседании 5 июня, пишет Думская.
В частности, в Очаков перебазируют средний десантный корабль «Юрий Олефиренко», буксир «Корец», артиллерийские катера АКА-02 и «Ровно».
«Олефиренко» ранее входил в состав 5-й бригады надводных кораблей и базировался на Николаев (Южную базу ВМБ).
По неофициальной информации, в Очакове сейчас создается четвертая (после Одессы, Николаева и Бердянска) база Военно-морских сил Украины.
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