Кабинет министров Украины одобрил передислокацию четырех единиц ВМС Украины из Одессы в Очаков Николаевской области.

Такое решение правительство приняло на своем заседании 5 июня, пишет Думская.

В частности, в Очаков перебазируют средний десантный корабль «Юрий Олефиренко», буксир «Корец», артиллерийские катера АКА-02 и «Ровно».

«Олефиренко» ранее входил в состав 5-й бригады надводных кораблей и базировался на Николаев (Южную базу ВМБ).

По неофициальной информации, в Очакове сейчас создается четвертая (после Одессы, Николаева и Бердянска) база Военно-морских сил Украины.