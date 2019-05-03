Рада ухвалила законопроект щодо військових стандартів НАТО

14:29 06.06.2019 0 комментариев Украина

Верховна Рада України 6 червня ухвалила у другому читанні й у цілому законопроєкт №8370 "Про внесення змін до деяких законів України щодо військових стандартів".

За ухвалення документа проголосувало 229 народних депутатів,  передає видання "ГОРДОН".

Закон визначає терміни "військова стандартизація", "військовий стандарт", "стандарт НАТО" і "стандарт у сфері оборони держави – члена НАТО".

Міністерству оборони України надано повноваження з регулювання військової стандартизації, визначення органу стандартизації. Основна функція такого органу полягатиме в розробленні, ухваленні, застосуванні та скасуванні військових стандартів, зокрема тих, які ухвалюватимуть на основі стандартів НАТО.

"НАТО розглядає стандартизацію як один із ключових факторів, який сприяє досягненню, підтриманню та вдосконаленню взаємосумісності між військами/силами НАТО та партнерами, зміцнює оборонні спроможності Альянсу і посилює його боєздатність та ефективність. Політикою НАТО зі стандартизації визначено, що всі союзники забезпечуватимуть ефективну здатність їхніх збройних сил діяти разом, у тому числі шляхом впровадження узгоджених стандартів/процедур НАТО. При цьому країнам-партнерам наполегливо рекомендується застосовувати політику НАТО зі стандартизації", – ідеться в пояснювальній записці до документа.

7 лютого український парламент ухвалив закон про внесення до Конституції положення про стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському союзі і НАТО. Того самого дня Рада схвалила проєкт постанови, яким закликала НАТО надати Україні план дій щодо членства. 



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