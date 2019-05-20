В оккупированном Крыму новых компаний появилось столько же, сколько закрылось "старых"
|13:58 06.06.2019
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|Крым
За 2018 год в России ликвидировали в два раза больше компаний, чем открыли.
Об этом свидетельствуют результаты исследования FinExpertiza: сказываются «технические» причины, но также проблемы с деловым климатом и убыточность бизнеса, пишет РБК.
По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в прошлом году в России было открыто более 290 тыс. предприятий, а прекратили свою деятельность свыше 600 тыс. компаний. Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза. И только в пяти регионах количество новых предприятий превысило число закрывшихся.
Больше всего предприятий открылось в оккупированном Крыму — свыше 1700, однако число закрывшихся здесь тоже велико — свыше 1600. На благоприятную статистику могла повлиять федеральная целевая программа по развитию полуострова до 2022 года, которая в том числе предполагает создание индустриальных парков, функционирование свободной экономической зоны. Общий бюджет ФЦП составляет почти 900 млрд руб. до 2022 года.
Самый большой прирост числа компаний зарегистрирован в Ингушетии: там открылось 615 предприятий, а закрылось 384. На втором месте по приросту компаний — Чечня, где открылось 657 предприятий, а закрылось 594.
Тренд по превышению количества закрытых компаний в целом по России над числом открытых начался еще в 2016 году и продолжился в 2017–2018 годах. FinExpertiza в исследовании ссылается на данные Росстата.
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