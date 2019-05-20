"Прокуратура" Балаклавского района оккупированного Севастополя с выездом на место организовала проверки готовности к приему детей детских оздоровительных лагерей отдыха «Ласпи», и «Горный».

Об этом сообщают Новости Крыма со ссылкой на оккупационное ведомство.

Установлено, что ДОЦ «Ласпи» до настоящего времени не получено санитарно-эпидемиологическое заключение, а также не в полной мере устранены выявленные ранее нарушения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

Кроме того, детский оздоровительный центр не укомплектован работниками согласно штатному расписанию. В медицинском блоке выявлены нарушения условий хранения имеющихся медикаментов и укомплектования медицинскими препаратами.

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В результате выявленных нарушений открытие 1-й смены ДОЦ «Ласпи», запланированное на 2 июня 2019 перенесено на поздний срок. Проверкой, проведенной в ДОЛ «Горный» установлено, что до настоящего времени лагерь не получил санитарно-эпидемиологическое заключение.

Помимо этого, на начало летней оздоровительной кампании 2019 года планировалось возвести семь спальных корпусов для детей, а также медицинский корпус. Однако строительные работы в настоящее время ведутся на двух спальных и медицинском корпусах, пяти спальных корпусов не возведены.