Опасность терроризма и угроза пожаров отложили открытие детских лагерей отдыха в Крыму
|13:28 06.06.2019
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|Крым
"Прокуратура" Балаклавского района оккупированного Севастополя с выездом на место организовала проверки готовности к приему детей детских оздоровительных лагерей отдыха «Ласпи», и «Горный».
Об этом сообщают Новости Крыма со ссылкой на оккупационное ведомство.
Установлено, что ДОЦ «Ласпи» до настоящего времени не получено санитарно-эпидемиологическое заключение, а также не в полной мере устранены выявленные ранее нарушения требований пожарной безопасности и антитеррористической защищенности.
Кроме того, детский оздоровительный центр не укомплектован работниками согласно штатному расписанию. В медицинском блоке выявлены нарушения условий хранения имеющихся медикаментов и укомплектования медицинскими препаратами.
Прокуратура выявила нарушения уголовного законодательства в детском лагере «Ласпи»
В результате выявленных нарушений открытие 1-й смены ДОЦ «Ласпи», запланированное на 2 июня 2019 перенесено на поздний срок. Проверкой, проведенной в ДОЛ «Горный» установлено, что до настоящего времени лагерь не получил санитарно-эпидемиологическое заключение.
Помимо этого, на начало летней оздоровительной кампании 2019 года планировалось возвести семь спальных корпусов для детей, а также медицинский корпус. Однако строительные работы в настоящее время ведутся на двух спальных и медицинском корпусах, пяти спальных корпусов не возведены.
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