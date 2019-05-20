Портам Украины надо готовиться к росту заходов судов Newcastlemaх

12:57 06.06.2019 0 комментариев Украина

Морским портам Украины следует быть готовыми к увеличению количества заходов судов Newcastlemaх, что позволит увеличить судовые партии грузов горно-металлургического комплекса (ГМК).

Об этом заявил президент глобальной логистической компании Clarksons Platou (Италия) Массимо Дентиче в ходе Ukrainian Ports Forum, который состоялся в Одессе 30-31 мая, сообщила пресс-служба ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), ports.com.ua.

Среди основных проблем в сфере перевалки промышленных грузов в Украине представители ведущих компаний из США, Германии, Италии, ОАЭ, Болгарии, Украины, Хорватии и других стран отметили необходимость создания глубоководных портов, развитие специализированных терминалов, оснащенных современным оборудованием для обработки грузов ГМК, а также обеспечение стабильной работы украинских портов на Азовском море.

В частности, Дентиче отметил мировую тенденцию увеличения флота судов Newcastlemaх, составляющих сейчас более 41% общего количества новых судов, заказанных судовладельцами по всему миру. «Переход на современные крупные суда значительно улучшит экономическую ситуацию как для судовладельцев, так и для портовых операторов. Поэтому сейчас необходимо довести глубины украинских портов до соответствующего таким судам уровня, чтобы оставаться конкурентоспособными в сравнении с конкурентами на мировых рынках», — отметил эксперт.

В Украине существует только один порт, который практически достиг необходимых глубин — «Пивденный». «АМПУ уже практически обеспечила доведение глубин подходного канала, маневровых зон и операционных акваторий отдельных причалов порта Пивденный до 20 метров. В этот проект было вложено более полумиллиарда гривен, а объем работ по дноуглублению составил 2,7 млн кубометров», — прокомментировал реализацию масштабного проекта и.о. председателя АМПУ Райвис Вецкаганс.

Еще одна проблема, о которой говорилось на форуме — необходимость обеспечения свободного судоходства в Азовском море. Из-за проблем, возникших в конце прошлого года с проходом судов через Керчь-Еникальский канал, грузовладельцы вынуждены были переориентировать часть грузов в украинские порты на Черном море. Но техническое оснащение терминалов не всегда позволяло обрабатывать соответствующие объемы в необходимые сроки.

Однако государству и бизнесу следует усилить взаимодействие для развития специализированных терминальных мощностей в портах. Оптимальным форматом являются проекты государственно-частного партнерства, в частности, концессии, которые позволили, например, Болгарии, за четыре года привлечь более €127 млн в развитие порта Бургас и увеличить объемы перевалки в нем почти в пять раз.

Балкеры типа Newcastlemax ограничены судоходными параметрами одного из крупнейших в мире угольных портов — австралийского Ньюкасла. Суда имеют максимальную длину 300 метров, ширину 50 метров. Используются для перевозки железорудного сырья и угля преимущественно на маршрутах между Австралией, Китаем, Японией, Бразилией, Европой, США и Канадой. Впервые балкер Newcastlemax зашел в морской порт «Южный» в мае 2015 года. Судно Fakarava (длина — 299,9 метра, ширина — 50 метров, дедвейт — 206,16 тыс. тонн) доставило более 200 тыс. тонн железорудного сырья в Китай.



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