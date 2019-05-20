Российский национальный коммерческий банк продолжает сбор и регистрацию биометрических данных клиентов банка.

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на в пресс-службу РНКБ.

На сегодняшний день уже более 800 клиентов РНКБ зарегистрировали свои биометрические данные, в том числе одними из первых прошли процедуру сотрудники отделения Центрального банка Российской Федерации пооккупированному Крыму. В настоящее время банк является одним из лидеров по сбору и регистрации биометрии не только на аннексированном полуострове, но и в РФ в целом, – отметили в пресс-службе.

В банке уточнили, что сдать биометрические данные в отделениях банка РНКБ могут все клиенты – физические лица, граждане Российской Федерации. Для регистрации биометрии необходимо предоставить паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС, а также быть зарегистрированным на сайте «Госуслуги». В случае необходимости банк самостоятельно регистрирует клиента на портале госуслуг.

«Регистрация в единой биометрической системе позволяет в дальнейшем удаленно идентифицировать человека по его биометрическим данным – лицу и голосу, а клиент, в свою очередь, может получать цифровые услуги банков или других организаций, которые будут подключены к системе, не выходя из дома», – говорит вице-президент – директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан.

По информации банка, в настоящее время регистрация и сбор биометрических данных предоставляется в 40 офисах РНКБ по всей территории Крыма, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Их адреса можно узнать на официальном сайте банка в разделе «Офисы и банкоматы».



РНКБ – системообразующий банк оккупированного Крыма со 100-процентным государственным участием. По всей территории Крыма открыто более 170 отделений, установлено более 800 банкоматов, более 14 тысяч платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ обслуживает более 1,9 миллиона физических лиц и около 52 тысяч корпоративных клиентов.