В оккупированном Крыму во всех отделениях РНКБ будут собирать биометрические данные клиентов

12:25 06.06.2019 0 комментариев Крым

Российский национальный коммерческий банк продолжает сбор и регистрацию биометрических данных клиентов банка. 

Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на в пресс-службу РНКБ.

На сегодняшний день уже более 800 клиентов РНКБ зарегистрировали свои биометрические данные, в том числе одними из первых прошли процедуру сотрудники отделения Центрального банка Российской Федерации пооккупированному Крыму. В настоящее время банк является одним из лидеров по сбору и регистрации биометрии не только на аннексированном полуострове, но и в РФ в целом, – отметили в пресс-службе.

В банке уточнили, что сдать биометрические данные в отделениях банка РНКБ могут все клиенты – физические лица, граждане Российской Федерации. Для регистрации биометрии необходимо предоставить паспорт гражданина Российской Федерации и СНИЛС, а также быть зарегистрированным на сайте «Госуслуги». В случае необходимости банк самостоятельно регистрирует клиента на портале госуслуг.

«Регистрация в единой биометрической системе позволяет в дальнейшем удаленно идентифицировать человека по его биометрическим данным – лицу и голосу, а клиент, в свою очередь, может получать цифровые услуги банков или других организаций, которые будут подключены к системе, не выходя из дома», – говорит вице-президент – директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан. 

По информации банка, в настоящее время регистрация и сбор биометрических данных предоставляется в 40 офисах РНКБ по всей территории Крыма, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Их адреса можно узнать на официальном сайте банка в разделе «Офисы и банкоматы».


РНКБ – системообразующий банк оккупированного Крыма со 100-процентным государственным участием. По всей территории Крыма открыто более 170 отделений, установлено более 800 банкоматов, более 14 тысяч платежных терминалов и более 800 терминалов самообслуживания. РНКБ обслуживает более 1,9 миллиона физических лиц и около 52 тысяч корпоративных клиентов.



Ещё на эту тему:

19:23 04.06.2019
НАТО ніколи не визнає анексію Криму Росією і агресивні дії у Керченській протоці
15:01 03.06.2019
"Аэрофлот" запустил два дополнительных субсидируемых рейса между оккупированным Крымом и Кубанью
13:45 03.06.2019
До складу російської делегації в Гаазі увійшов "замміністра" з окупованого Криму
12:31 03.06.2019
Україна vs Росія: сьогодні починається суд в Гаазі
09:31 03.06.2019
Держдума РФ оголосила тендер для підрахунку "збитків" Криму від України
20:31 30.05.2019
На реабилитацию в санатории Крыма привезут раненых сирийских военных
17:31 30.05.2019
В Італії засудили за корупцію чиновника, який ініціював визнання "російського Криму"
14:45 30.05.2019
Парад яхт под аркой моста через Керченский пролив сняли на видео / Видео
18:31 28.05.2019
У ФСБ Росії стверджують, що в анексованому Криму і Керченській протоці зберігаються загрози диверсій
10:00 28.05.2019
Оккупанты отметили в Севастополе очередной милитари праздник / Фото
08:00 28.05.2019
Украина планирует добиваться для Керченского пролива статуса международного - Зеркаль
13:31 27.05.2019
У берегов Евпатории обнаружили три затонувших корабля / Фото
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:31 05.06.2019
Азербайджан и Турция проведут совместные учения с боевыми стрельбами
15:45 05.06.2019
SOCAR изменила долевое участие в грузинской "дочке" и SOCAR Polymer Investments
18:52 04.06.2019
В Азербайджане создается новая структура
14:01 03.06.2019
Азербайджан отказался от покупки десяти самолетов Boeing
Все новости страны
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Все новости страны
Болгария Болгария
11:01 05.06.2019
Софія продовжить співпрацю з Москвою у військовій сфері - президент Болгарії
11:49 04.06.2019
США схвалили продаж літаків F-16 та систем озброєння для Болгарії
18:01 03.06.2019
Археологи виявили в столиці Болгарії неолітичне поховання віком 7,6 тис. років
19:31 30.05.2019
Консорциум с российской ТМК будет строить продолжение «Турецкого потока» по Болгарии
Все новости страны
Греция Греция
10:30 06.06.2019
Греция потребовала у Германии 300 миллиардов евро репараций
18:31 03.06.2019
Партія прем’єра Греції провалилася на місцевих виборах
16:06 31.05.2019
Офіси зв’язку Греції і Північної Македонії перетворюють на посольства
21:00 29.05.2019
Дострокові парламентські вибори в Греції відбудуться 7 липня
Все новости страны
Грузия Грузия
19:15 05.06.2019
Подразделения российской военной базы в Осетии проводят учения на полигоне Дзарцеми
16:15 05.06.2019
"Князь Владимир" станет первым "лайнером", посетившим непризнанную Абхазию со времен СССР
12:59 04.06.2019
Грузія хоче спростити кораблям НАТО доступ в свої порти
13:59 31.05.2019
ЦВК Грузії зареєструвала виборця з адресою «під кущем»
Все новости страны
Молдова Молдова
11:24 06.06.2019
Посол Молдавии в США провела урок политинформации для конгрессменов
14:45 05.06.2019
Додон: Молдова не збирається платити РФ за поставлений невизнаному Придністров'ю газ
18:45 03.06.2019
Молдова рискует потерять финансовую поддержку МВФ в случае досрочных выборов
17:31 03.06.2019
В Молдове перекрыт канал контрабанды наркотиков из ЕС в Россию / Фото
Все новости страны
Россия Россия
08:30 06.06.2019
Россия и Китай обещают форсировать переход на расчеты в нацвалютах
20:31 05.06.2019
Более 1500 различных мероприятий боевой подготовки проведут ВДВ в летнем периоде обучения
19:01 05.06.2019
Более 30 межконтинентальных баллистических ракет введут в боевой состав РВСН до конца 2019 года
16:45 05.06.2019
Морские пехотинцы Каспийской флотилии подняты по учебной тревоге
Все новости страны
Румыния Румыния
09:20 04.06.2019
Украинские десантники принимают участие в международных учениях "Saber guardian-2019" в Румынии / Фото
20:31 03.06.2019
Румунія відмовиться від суперечливих змін до антикорупційних законів
16:55 31.05.2019
Папа Франциск летить до Румунії
21:01 30.05.2019
П'ятиметровий шар снігу накрив гірську трасу в Румунії
Все новости страны
Турция Турция
13:31 05.06.2019
Постпред США у НАТО: Турції доведеться зробити вибір: або С-400, або F-35
20:23 04.06.2019
Турция выиграла тендер на постройку пяти танкеров для ВМС Индии
14:59 04.06.2019
Украина вошла в топ-10 стран по турпотоку в Турцию с начала года
10:40 04.06.2019
МЗС: угода про зону вільної торгівлі з Туреччиною готова на 99%
Все новости страны
Украина Украина
13:28 06.06.2019
Опасность терроризма и угроза пожаров отложили открытие детских лагерей отдыха в Крыму
12:57 06.06.2019
Портам Украины надо готовиться к росту заходов судов Newcastlemaх
12:25 06.06.2019
В оккупированном Крыму во всех отделениях РНКБ будут собирать биометрические данные клиентов
11:58 06.06.2019
Дивизион С-400 отработал электронные пуски ракет на «Авиадартсе» в Феодосии
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс