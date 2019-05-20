Дивизион С-400 отработал электронные пуски ракет на «Авиадартсе» в Феодосии
|11:58 06.06.2019
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|Феодосия
Дивизион зенитных ракетных систем Южного военного округа С-400 «Триумф» провел более 150 электронных пусков ракет в Феодосии в рамках практических вылетов экипажей самолетов на конкурсе «Авиадартс-2019». Об этом сегодня сообщил отдел информационного обеспечения пресс-служба ЮВО.
«Личный состав дивизиона отработал задачи по захвату, сопровождению и уничтожению самолетов и вертолетов условного противника, роль которых выполняли конкурсанты», – говорится в сообщении, передает Крыминформ.
Во время конкурса экипажи на самолетах Су-24, Су-34 и Су-25, Су-27, Су-30СМ отрабатывали атаку на наземный объект в воздушных границах от 1,8 тыс метров до сверхмалой высоты 25 метров при заходе для ракетно-бомбового удара.
Судьи оценивали время захода летчиков на цель, выход из-под вероятного контрудара и точность атаки. Ракетчики в это время отработали отражение атаки авиации условного противника на прикрываемые объекты.
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