Посол Молдавии в США Кристина Балан выступила перед американскими сенаторами с информацией о поствыборном кризисе власти в республике.

По словам посла, политические партии «должны проявить зрелость и создать парламентское большинство», так как всем очевидно, что роспуск парламента и досрочные выборы окажут негативное влияние на ситуацию в стране и отношение внешних партнеров Молдавии по развитию, пишет eadaily.com.

Если парламентские конкуренты все же не смогут договориться, то, вероятнее всего, перевыборы состоятся в октябре или ноябре.

«Мы начали год с парламентских выборов, и если не будет консенсуса, у нас снова будут избирательные кампании, выборы, а затем переговоры. 2019 год будет потерянным для Молдавии, для наших реформ, для экономического роста», — заявила Балан.

Молдавский дипломат отметила, что блок правых партий ACUM в настоящее время ведет переговоры с Партией социалистов, у которых сегодня больше всего депутатских мандатов, об отстранении демократов от власти, а также о создании временной коалиции для изменения избирательной системы.

«Избирательная система в Молдавии была изменена, потому что в случае пропорциональной системы общество было поляризовано, и страна была разделена на тех, кто хочет на Восток, и тех, кто хочет на Запад. Российская Федерация предлагает вернуться к пропорциональной системе, но это вновь приведет к разделению в обществе», — заключила Кристина Балан.

EADaily ранее сообщало, что в начале недели Кишинев посетил директор отдела по Восточной Европе в Госдепартаменте США Бредли Фреден, который провел консультации с молдавскими властями и парламентскими конкурентами. Представитель Вашингтона отметил, что США и впредь будут поддерживать Молдавию «на пути реализации демократических и структурных реформ, продвижения европейского курса и укрепления институционального потенциала».

В это же время в молдавской столице с деловым визитом находился и российский вице-премьер Дмитрий Козак. Изучив политическую ситуацию и пообщавшись с лидерами фракций, он заключил, что «все они занимают почти взаимоисключающие позиции и договариваться не в состоянии, поэтому досрочные выборы неизбежны».

Козак рекомендовал молдавским властям при принятии решения о роспуске парламента и проведении перевыборов прислушаться к мнению Европейского союза, Венецианской комиссии и других организаций, которые критикуют принятую в 2017 году Партией социалистов и Демпартией смешанную избирательную систему, когда голосование проходит по партийным спискам и одномандатным округам.

«Необходимо изменить избирательную систему, чтобы создать условия для проведения корректных выборов, чтобы конкурировали партии и их программы, а не личные амбиции лидеров, баллотирующихся в округах», — заключил Дмитрий Козак.

