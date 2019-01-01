Греция потребовала у Германии 300 миллиардов евро репараций
|10:30 06.06.2019
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|Греция
Посол Греции в Германии передал в немецкий МИД ноту с призывом к немецкому государству начать переговоры о репарациях за Первую и Вторую мировые войны, оцененных примерно в 320 миллиардов евро. Об этом сообщается на официальном сайте греческого МИДа.
В сообщении сказано, что греческий народ, для которого это как моральный, так и материальный вопрос, требует у ФРГ возмещения за страдания жертв и потомков жертв германской оккупации, возврата оккупационного займа и возвращения нелегально вывезенных археологических и иных культурных ценностей, пишет Русские Афины.
Потребовать репараций у Германии парламент Греции решил на заседании 17 апреля. В резолюции, принятой в тот день, ущерб, нанесенный за время Второй мировой войны, оценивается в 309,5 миллиарда евро, а вред от действий немцев в Первую мировую — в 9,2 миллиарда евро.
В январе 2019 года канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Греческой Республики Прокописом Павлопулосом признала ответственность своего государства за преступления, совершенные Третьим Рейхом, однако не упомянула о каких-либо репарациях.
В годы Второй мировой войны Греция была оккупирована нацистами. Они управляли ключевыми регионами страны, а часть второстепенных территорий передали поддерживавшим фашизм Италии и Болгарии. За период с 1941 по 1944 годы несколько десятков тысяч греков погибли от голода и репрессий, экономика страны была разрушена. Всего жертвами Второй мировой войны стали почти 20 процентов населения Греции.
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