З’явилися нові докази причетності РФ до знищення літака рейсу MH17

10:01 06.06.2019 0 комментариев Украина

Факт прибуття військовослужбовців з курської частини в прикордонне Міллерово з датою 15 липня посилює підозри.

Російські журналісти знайшли чергове підтвердження того, що військові РФ причетні до збитого над Донбасом літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17 влітку 2014 року, коли загинули 298 пасажирів.

Російська Новая газета оприлюднила військові документи без грифу «секретно», які підтверджують версію міжнародної слідчої групи (JIT) про причетність російських військових до катастрофи, передае Вголос.

Як повідомляла міжнародна слідча група, лайнер збили зі ЗРК Бук, який належав 53 зенітній бригаді ВС Росії. Установку привезли 25 червня 2014 року через Курськ на Донбас, а після катастрофи повернули назад.

І  хоча Росія заперечує причетність до катастрофи MH17, газета підтверджує версію JIT, посилаючись на документи, що надійшли в її розпорядження. Це папери, що стосуються безпеки на дорогах загального користування при пересуванні російських військ у червні 2014 року, а також виписки з наказів про постановку військовослужбовців на забезпечення і видачу сухпайка.

Видання ознайомилося з телефонограмою чергового по 11 регіональній Військовій автомобільній інспекції (ВАІ) капітана Е. Бєляєва від 22 червня 2014 року. У наказі капітана говориться, що 23 червня необхідно «організувати супровід військової техніки» по дорогах загального користування. Наказ був адресований керівництву 56 курської і 47 воронезької Військово-автомобільної інспекції, які знаходяться по маршруту Бука.

У ще одному документі, підписаному підполковником 69-ї бригади Аладьїним, є список декількох вантажівок, які прибудуть до Курська з Бєлгорода, щоб відправитися далі. У списку фігурує КамАЗ з номером 4267 АН, який пізніше був помічений під час перевезення Бука в Міллерово Ростовської області.

З наказу командира військової частини 32 406 також випливає, що військові прибули в Міллерово 15 липня 2014 року. У ньому йдеться про необхідність забезпечити 150 військових сухпайка на 5 діб.

«Судячи з цих деталей, протиракетники явно не збиралися довго затримуватися з „бойовим чергуванням“ за 30 км від кордону і разом із сухпайками ніби вирушили з Міллерово в інше місце. Чи так це? І як пояснити, що незабаром одна з машин курської бригади ППО виявилася поміченою по іншу сторону кордону?» — йдеться в статті.

Відзначається, що факт прибуття військовослужбовців з курської частини в прикордонне Міллерово з датою 15 липня посилює підозри і обґрунтовує питання, висловлені слідчими JIT в 2018 році – наприклад, хто здійснював перекидання бойової машини туди і назад і хто був в екіпажі? Чи є їх імена в списку 170 військових зі 53-й бригади, які прибули на «бойове чергування» до кордону? Хто віддавав їм накази?

Нагадаємо, катастрофа малайзійського Boeing сталася 17 липня 2014 року. Літак авіакомпанії Malaysia Airlines летів з Амстердама в Куала-Лумпур. Загинули всі 298 людей, що знаходилися на борту. У серпні 2014 року було створено Міжнародну слідчу групу, до якої увійшли представники Росії. У липні 2015 року Росія заблокувала в Раді Безпеки ООН пропозицію створити міжнародний трибунал з розслідування аварії MH17.



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