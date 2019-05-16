МИД Британии обнародовал доклад о нарушениях Россией прав человека в Крыму и на Донбассе

09:29 06.06.2019 0 комментариев Крым

Министерство иностранных дел Великобритании обнародовало доклад о состоянии прав человека и демократии в 2018 году, который содержит вопросы нарушения Россией прав человека на оккупированных территориях Украины и в отношении украинских политических заключенных на территории РФ.

В частности, документ обращает внимание на то, что Россия «продолжила нарушения прав человека за пределами своих границ, в частности в незаконно аннексированном Крыму и путем поддержки сепаратистов на востоке Украины», сообщает «Европейская правда».

В Крыму по-прежнему оказывали давление на представителей этнических меньшинств, и наибольшие нарушения прав человека совершались в отношении крымских татар, говорится в докладе.

«Россия все так же запрещала работу представительных органов крымских татар в нарушение соответствующего решения Международного суда ООН от 2017 года», - говорится в документе.

Отмечено, что верховный комиссар ООН по правам человека установил факты пыток и сексуального насилия в местах лишения свободы на территории Крыма.

Отдельно упоминается незаконное заключение украинского режиссера Олега Сенцова и его голодовка в течение 145 дней с требованием освободить  более 65 украинских политических заключенных. МИД напоминает, что Лондон систематически делал соответствующие заявления с требованием освободить Сенцова.

Указано, что правительство Великобритании поддержало резолюцию Генассамблеи ООН с призывом к РФ соблюдать нормы международного права в Крыму и допустить на территорию полуострова международных наблюдателей.

Британский МИД подчеркнул также, что конфликт на востоке Украины, который поддерживается РФ, привел к более 10 300 смертей и вынудил 1,5 млн украинцев покинуть свои дома.

«Россия продолжила нарушать Минские договоренности, поставляя оружие и персонал сепаратистам и поддержав незаконные выборы на востоке Украины в ноябре», - сказали в МИД, напомнив, что в местах лишения свободы на оккупированных территориях востока Украины и в дальнейшем фиксировались нарушения прав человека.

Отметим, в отличие от России, в последние годы Украина опять не внесли в перечень приоритетных (проблемных) стран.



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