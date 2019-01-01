В центре Севастополя обезвредили 250-килограммовую авиабомбу

08:59 06.06.2019 0 комментариев Севастополь

В Севастополе пиротехники управления МЧС России обезвредили 250-колограммовую авиабомбу времен Второй мировой войны. Боеприпас находился в земле в центре города – район улицы Капитанская. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе обследования было установлено, что тип взрывателя допускает перевозку, для дальнейшего уничтожения боеприпас решено было транспортировать с места обнаружения. Однако сложность была в том, что рядом, по улице Сенявина, расположены жилые многоквартирные дома», – рассказал начальник части пиротехнических и специальных водолазных работ, капитан внутренней службы Арсен Смаилов.

Так, сотрудниками полиции зона на время перемещения бомбы была оцеплена, а людей, проживающих в домах эвакуировали из квартир: на время проведения работ их пригласили на бесплатный сеанс в кинотеатре «Победа».

«Боеприпас извлекли из грунта, с помощью подъемного устройства осторожно погрузили в автомобиль и зафиксировали. Транспортировку опасного груза с целью его дальнейшего уничтожения произвели в сопровождении пожарной машины, автомобилей скорой помощи и полиции», – говорится в сообщении.

В Крыму и Севастополе нередко находят снаряды, оставшиеся в земле со времен Второй мировой войны. На полуострове работают отряды по разминированию.



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