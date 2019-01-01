Россия и Китай обещают форсировать переход на расчеты в нацвалютах

08:30 06.06.2019 0 комментариев Россия

Правительства России и Китая решили форсировать отказ от доллара США при расчетах в двусторонней торговле.

В среду, 5 июня, в рамках визита китайского лидера Си Цзиньпина в Россию в Москве были подписаны двусторонние межправительственные соглашения о расчетах и платежах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

В документах отмечается финансировании торговых операций в национальных валютах и именно из-за финансовые институты РФ и КНР. Кроме того, межправительственные соглашения предусматривают усиление сотрудничества между двумя странами в сфере национальных систем платежных карт.

«Россия и Китай намерены развивать практику расчетов в национальных валютах», - сказал российский президент Владимир Путин после переговоров с Си Цзиньпином в Москве.

Об отказе от доллара США в двусторонней торговле в Москве и Пекине говорят уже давно. Правда, до сих пор дело так и ограничилось лишь заявлениями и намерениями.

Кроме того, Владимир Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление про всеобъемлющее партнерство и стратегическое сотрудничество между двумя странами. Также оба лидера подписали совместное заявление об усилении глобальной и стратегической стабильности в мире.

В Кремле особенно подчеркнули, что на международной арене обе страны преследуют схожие цели. Речь идет о мирном разрешении ситуации с ядерной программой КНДР, обострение вокруг ядерной программы Ирана, конфликты в Сирии и Венесуэлу.

Ранее КНР и РФ, которые обе имеют право вето в Совете Безопасности ООН, не раз блокировали внесенные США или Великобританией проекты резолюций Совбеза ООН по Сирии, КНДР и Венесуэлы.

Выход геополитического сотрудничества между двумя странами на качественно новый уровень не ограничился лишь подписанием документов и заявлениями. Си Цзиньпин принял участие в церемонии передачи Московском зоопарке двух взрослых панд. Этот шаг не остался незамеченным российской стороной и его прокомментировал Путин. «Мы знаем, что такой практики в Китае практически нет. Это - признак особого уважения и доверия к России», - сказал Путин.

Ранее Китай не раз практиковал «дипломатию панд», передавая в аренду этих редких животных другим странам, с которыми Поднебесная пытается выстроить тесные отношения. Панды от китайского руководства уже получали зоопарки в США, Германии и ряде других стран.

Напомним, ФБР перенавчить своих сотрудников для борьбы с киберугрозами со стороны РФ и Китая.



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