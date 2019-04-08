Корабель РФ зайшов у води України: у ЗСУ відреагували

07:56 06.06.2019 0 комментариев Украина

Суховантаж під прапором Російської Федерації зайшов в територіальні води України на відстань до 5 миль, але Військово морські сили ЗС України його спрямували безпечним маршрутом до пункту призначення, не проводячи будь яких силових дій.

Про це повідомили у прес-центрі ВМС ЗС України, передає УНН.

“Сьогодні 5 червня, внаслідок штормової погоди, яка вирувала на захід від Тарханкутського півострова (тимчасово окупована територія АР Крим), суховантаж MELITA (ІМО 8230479, MMSI:273395390) під прапором РФ, що прямував за маршрутом порт Астрахань — порт Констанца, був вимушений відхилитися від рекомендованого шляху та заглибитися в територіальні води України на відстань до 5 миль”, — йдеться у повідомленні військових.

“Завдяки професійним діям Морської охорони Державної прикордонної служби України, судно було своєчасно виявлено на траверзі Тендрівської коси та опитано згідно протоколу. Враховуючи обставини та відповідно до положень Міжнародної Конвенції про територіальне море, Конвенції ООН по морському праву судно MELITA було без затримок спрямовано безпечним маршрутом до пункту призначення без будь-яких дій, спрямованих на силове захоплення, огляд або арешт екіпажу, на відміну від керівництва Російської Федерації, яка грубо порушила цілу низку міжнародних нормативних документів під час силового захоплення 25 листопада 2018 року катерів та суден Військово-Морських Сил Збройних Сил України у нейтральних водах біля Керченської протоки”, — додали у прес-службі військових.



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