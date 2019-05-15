Неизвестные разобрали Графскую пристань в Севастополе / Фото

21:30 05.06.2019 0 комментариев Крым

В оккупированном Севастополе рабочие организации, которая занимается благоустройством территорий, частично разобрали деревянный настил Графской пристани.

Работы проводились без согласования с военными, пишут Новости Крыма со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота страны-агрессора.

«Демонтаж деревянного настила Графской пристани, находящейся в ведении Черноморского флота, проведен одной из организаций, занимающейся благоустройством территорий, без какого-либо согласования с соответствующими службами флота. В настоящее время в отношении организации, начавшей несогласованные работы по разбору деревянного настила пристани, проводится проверка. Разобранный травмоопасный участок пристани будет закрыт для посещения», — отметили в ЧФ.

Плановые работы по ремонту арочной колоннады и замене деревянного настила на Графской пристани должны были начаться после завершения мероприятий Дня России и Дня города Севастополя в целях сохранения возможности использования объекта для проведения праздничных мероприятий.

«Указанные сроки выполнения ремонтных работ с предварительным их окончанием — 20 июля 2019 года — в установленном порядке были согласованы с руководством города», — подчеркнули в ЧФ оккупантов.

Фото sevastopol.su



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