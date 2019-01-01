Росія звинуватила Туреччину у "русофобії" через акції до 75-річчя депортації кримських татар
|21:15 05.06.2019
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|Крым
У 1944 році радянські війська сталінського режиму насильно вислали з Криму усіх кримських татар.
Офіційна російська влада продовжує виправдовувати депортацію корінного народу, пише ZN,UA.
Так, речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила про те, що акції у Туреччині, присвячені 75-річчю депортації радянським режимом кримських татар з Криму та 150-й річниці закінчення Кавказької війни, носять "антиросійський характер".
"У травні в Туреччині відбулася серія акцій, присвячених 75-річчю депортації кримських татар та 150-й річниці закінчення Кавказької війни. З жалем зазначаємо, що більшість цих заходів носило політизований і відверто антиросійський характер", - сказала Захарова на брифінгу в МЗС РФ у середу.
Нагадаємо, раніше МЗС України та Меджліс закликали ООН та інші міжнародні організації визнати депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом. За офіційними даними, у 1944 році було депортовано 183 144 кримських татар, за даними інших джерел - депортованих осіб було 400 тисяч, з них 46% померли протягом перших півтора років.
Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні продовжує фіксувати порушення в Криму і констатує, що ніяких поліпшень за останні місяці на окупованому півострові не сталося.
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