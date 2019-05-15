Українські правозахисники випустили третє видання книги «Півострів страху: П'ять років несвободи в Криму».

Як повідомляє у Facebook "Кримська правозахисна група", у видання увійшли матеріали, підготовлені експертами-правозахисниками.

"У книзі на основі узагальнення ряду фактів і відтворення хронології захоплення Криму російськими військовими і спецслужбами проаналізовано основні тенденції у сфері порушень прав людини на півострові за п'ять років окупації", - повідомляє правозахисна організація.

Більша частина видання складається з ключових документів, що дають міжнародно-правову оцінку діям РФ в Криму, а також нормативно-правових актів України, ухвалених в результаті окупації частини території України.

Крім того, збірник містить нормативно-правові акти РФ, за допомогою яких керівництво країни-окупанта незаконно поширює дію свого законодавства на території українського півострова. Читачі також зможуть ознайомитися з незаконними нормативно-правовими актами так званої влади Криму, ухваленими у зв'язку з російською окупацією.

Видання доступне в електронному вигляді поки що російською мовою.

До авторського колективу видання входять керівник "Кримської правозахисної групи" Ольга Скрипник, адвокат Регіонального центру прав людини Сергій Заєць, експерт "Центру громадянських свобод" Олександра Матвійчук, голова правління ГО "Центр інформації з прав людини" Тетяна Печончик, юрист Української Гельсінської спілки з прав людину Дар'я Свиридова.

Над окремими розділами книги працювали медіакоординатор "Кримської правозахисної групи" Ірина Сєдова, експерти Володимир Чекригін та Олександр Сєдов.

За словами Ольги Скрипник, назву "Півострів страху" книга отримала внаслідок того, що окупація Криму порушила всі фундаментальні права жителів півострова.

"У першу чергу, в Криму стали порушувати свободу слова і висловлення думки, тому перед нами було завдання через стандарти прав людини, які Росія дуже грубо порушила, показати, що відбувається, в першу чергу, тій спільноті, яка знаходиться за межами України", - зазначила правозахисниця.

За її словами, книга розрахована на дипломатичні місії, на майданчики ООН, ОБСЄ, Ради Європи.

"Зараз у Раді Європи вирішується непросте питання можливості зняття санкцій з Російської Федерації. Я сподіваюся, що ми встигнемо донести нашу книгу англійською мовою в червні учасникам ПАРЄ, щоб вони могли освіжити в пам'яті, що ж сталося за ці п'ять років, і що Росія, до моменту можливого зняття з неї санкцій, повинна виконати умови, які їй були висунуті", - прокоментувала Скрипник.