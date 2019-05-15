Адвокат відвідав політв'язня Сенцова і розповів про його стан

20:15 05.06.2019 0 комментариев Крым

Українського політв'язня Олега Сенцова відвідав у російській колонії адвокат Дмитро Дінзе.

Дінзе розповів, що режисер зараз приступив до роботи над другим фільмом, передає ZN,UA з посиланням на "Крим.Реалії". 

"Нещодавно написав роман, відправив, і скоро повинні його видати. Наскільки я зрозумів, написав оповідання, які теж скоро повинні видаватися. Зараз починає працювати над другим фільмом", – розповів Дінзе.

Адвокат також зазначив, що Сенцов себе почуває нормально.

"В принципі, він нормально себе почуває. Сьогодні в нього був гарний настрій. Здоров'я теж в нормі, прийшов в нормальну фізичну форму. Відповідно, щодо здоров'я якихось скарг немає", – розповів адвокат.

За його словами, з адміністрацією колонії у політв'язня скандалів і конфліктів немає.

Як повідомлялося раніше, Олег Сенцов успішно пройшов реабілітацію і добре себе почуває. За словами Дінзе, психологічний стан у режисера "відмінний завдяки тому, що він постійно займається чимось творчим".

Нагадаємо, що Олег Сенцов оголосив голодування в російській в'язниці 14 травня 2018 року. Він висунув вимоги, згідно з якими російська влада повинна була звільнити всіх українських політв'язнів у РФ і окупованому Криму.

5 жовтня у ФСВП РФ заявили про припинення Сенцовим голодування. Незабаром адвокат Сенцова Дмитро Дінзе пояснив, що Сенцов планує виходити з голодування з 6 жовтня. Він сказав, що стан здоров'я в'язня критичний, і тюремні медики погрожують ввести його в кому для штучного годування.

Співробітники ФСБ затримали Сенцова навесні 2014 року в окупованому Криму. Його етапували в Росію, де судили за сфабрикованим обвинуваченням в організації терактів і підпалі офісів партій на півострові. Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону 25 серпня 2015 року виніс Сенцову обвинувальний вирок – 20 років колонії суворого режиму.



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