Міністерство закордонних справ Великої Британії оприлюднило доповідь про стан прав людини і демократії у 2018 році, яка містить питання порушення Росією прав людини на окупованих територіях України та стосовно українських політичних в’язнів на території РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, документ звертає увагу на те, що Росія "продовжила порушення прав людини за межами своїх кордонів, зокрема у незаконно анексованому Криму та шляхом підтримки сепаратистів на сході України".

В Криму під тиском і надалі перебували представники етнічних меншин, та найбільші порушення прав людини мали місце проти кримських татар, сказано в доповіді.

"Росія і надалі забороняла роботу представницьких органів кримських татар у порушення відповідного рішення Міжнародного суду ООН від 2017 року", - йдеться в документі.

Зазначено, що верховний комісар ООН з прав людини встановив факти тортур та сексуального насильства в місцях позбавлення волі на території Криму.

Окремо згадується незаконне ув’язнення українського режисера Олега Сенцова та його голодування упродовж 145 днів з вимогою звільнити понад 65 українських політичних в’язнів. МЗС нагадує, що Лондон систематично робив відповідні заяви з вимогою звільнити Сенцова.

Вказано, що уряд Британії підтримав резолюцію Генасамблеї ООН із закликом до РФ дотримуватися норм міжнародного права в Криму та допустити на територію півострова міжнародних спостерігачів.

Також британське МЗС підкреслило, що конфлікт на сході України, який підтримується РФ, призвів до понад 10 300 смертей та примусив 1,5 млн українців залишити свої домівки.

"Росія продовжила порушувати Мінські домовленості, постачаючи зброю та персонал сепаратистам та підтримавши незаконні вибори на сході України в листопаді", - сказали в МЗС, нагадавши, що у місцях позбавлення волі на окупованих територіях сходу України і надалі фіксувалися порушення прав людини.

Зазначимо, на відміну від Росії, упродовж останніх років Україну знову не внесли до переліку пріоритетних (проблемних) країн.