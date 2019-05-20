Подразделения российской военной базы в Осетии проводят учения на полигоне Дзарцеми
|19:15 05.06.2019
|0 комментариев
|Южная Осетия
Подразделения российской военной базы в непризнанной Осетии совершили марш на общевойсковой полигон Дзарцеми и приступили к проведению первых практических занятий в новом учебном году.
Военнослужащие будут решать задачи по организации и ведению боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб из вооружения танков Т-72БМ, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных гаубиц «Акация» и других видов вооружения, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Все подразделения российской базы посменно в течение трех месяцев пройдут полный курс боевой подготовки по новой методике, отработают подъем по тревоге, совершение марша, выполнение боевых стрельб, вождение боевой техники.
Итогом полевых занятий станут двусторонние тактические учения с этапами боевой стрельбы.
Сейчас на полигоне находится более 3000 военнослужащих базы, задействовано около 400 единиц боевой и специальной техники.
Ещё на эту тему:
Более 1500 различных мероприятий боевой подготовки проведут ВДВ в летнем периоде обучения
На полигоне оккупированного Крыма танкисты воюют с бронетехникой условного противника
Морские пехотинцы Каспийской флотилии подняты по учебной тревоге
ЮВО: Беспилотники выполнили разведку местности в Ростовской области на высотах до 5 км
ЮВО: Ракетное соединение в Северной Осетии было поднято по тревоге
Авиация ЧФ агрессора налетала в 2,5 раза больше, чем в прошлом году
Каспийская флотилия приступила к учениям по экстренному приготовлению кораблей к бою и походу
ЮВО: Более 3 тысяч мотострелков приступили к проведению занятий по модульной системе
ЮВО: Более 10 тысяч военнослужащих КФЛ и около 30 кораблей примут участие в летних учениях
Сотню крупных учений проведут войска ЮВО в летнем периоде обучения