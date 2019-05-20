Подразделения российской военной базы в непризнанной Осетии совершили марш на общевойсковой полигон Дзарцеми и приступили к проведению первых практических занятий в новом учебном году.

Военнослужащие будут решать задачи по организации и ведению боевых действий с выполнением упражнений учебных стрельб из вооружения танков Т-72БМ, боевых машин пехоты БМП-2, самоходных гаубиц «Акация» и других видов вооружения, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Все подразделения российской базы посменно в течение трех месяцев пройдут полный курс боевой подготовки по новой методике, отработают подъем по тревоге, совершение марша, выполнение боевых стрельб, вождение боевой техники.

Итогом полевых занятий станут двусторонние тактические учения с этапами боевой стрельбы.

Сейчас на полигоне находится более 3000 военнослужащих базы, задействовано около 400 единиц боевой и специальной техники.