Морские пехотинцы Каспийской флотилии подняты по учебной тревоге
|16:45 05.06.2019
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|Россия
Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии в рамках полевого выхода подняты по учебной тревоге, приведены в полную боевую готовность и приступили к выполнению специальных учебно-боевых задач.
Пехотинцы совершив марш-бросок из пункта базирования на горный общевойсковой полигон Аданак в Дагестане, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Военнослужащие флотилии отработают упражнения по огневой и тактической подготовкам, будут совершенствовать навыки вождения новейших бронетранспортеров БТР-82А.
Морским пехотинцам предстоит выполнить упражнения контрольных стрельб из стрелкового оружия: ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, автомата Калашникова АК-74 и пистолета Макарова, а также сдать норматив по метанию гранат РГД-5.
Кроме того, на новейшей модификации БТР-82А необходимо преодолеть макет линейного моста, заданный проход в минно-взрывном заграждении, брод и траншеи, отработать движение на подъеме и спуске.
Сообщается, что впервые на учебном тактическом поле наряду с мишенями, инженерными сооружениями, заграждениями и участками разрушений морские пехотинцы вновь сформированного подразделения применят лазерные имитаторы стрельбы и поражения, а также звуковые эффекты боя.
Под руководством командиров подразделений отрабатываются вопросы совершения маршей на новейших модернизированных бронетранспортерах БТР-82А с последующим развертыванием на необорудованном побережье Каспия, подготовкой противодесантной обороны, а также отражением высадки морского десанта условного противника.
Кроме того, командиры взводов совершенствуют методы работы по организации различных видов боя и получают практику управления как подразделениями, так и огнем. В ходе выполнения поставленных боевых задач командиры проведут тактико-строевые занятия «пеший по-машинному» на технике. Военнослужащие будут действовать нешаблонно, обманывать «противника», действовать на опережение и достигать эффекта внезапности.
Основная цель боевого слаживания — подготовка личного состава к ведению боевых действий в составе взводов с учетом специфики предназначения морской пехоты.
Всего к учениям, которые проводятся под общим руководством командующего Каспийской флотилией контр-адмирала Сергея Пинчука и продлятся до конца текущей недели, привлечены более 500 военнослужащих, задействовано около 80 единиц военной и специальной техники.
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