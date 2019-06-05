В 2020 году российский "лайнер" "Князь Владимир" расширит маршрутную сеть до абхазского порта Сухум, но первый рейс по новому маршруту может состояться уже в этом году.

Об этом РИА Новости Крым рассказал представитель межведомственной рабочей группы из Абхазии, заместитель гендиректора госкомпании "Абхазское морское пароходство" Адамыр Габуния.

"Князь Владимир" вышел на Крымско-Кавказскую линию в 2017 году. Практически сразу от пассажиров поступила инициатива расширения маршрута до Абхазии. На это предложение откликнулись президенты Абхазии и России. По итогам их встречи осенью прошлого года было поручено проработать этот вопрос. В Сухум отправилась российская делегация специалистов: посмотрели возможности захода в порт, изучили вопросы безопасности мореплавания, техническое состояние объектов инфраструктуры, глубины. Поняли, что реализовать инициативу возможно", — рассказал РИА Новости Крым генеральный директор ООО "Черноморские круизы" (оператор и собственник лайнера) Виктор Глуховченко.

В 2019 году на экономическом форуме в Сочи между госкомпанией "Абхазское морское пароходство" и ООО "Черноморские круизы" было подписано соглашение о создании рабочей группы для детальной проработки расширения линии до порта Сухум. "Была создана рабочая группа и разработана дорожная карта реализации проекта", — отметил Глуховченко.

В состав рабочей группы от Абхазии вошли представители МИД страны, таможенной и пограничной служб, госкомпании "Абхазское морское пароходство". "Цель нашей поездки на лайнере "Князь Владимир" – на практике отработать вопросы реализации проекта в Абхазии.

По итогу соглашения на форуме в Сочи уже были проведены инженерно-изыскательские работы, оценено техническое состояние инфраструктуры. В ближайшее время мы определяемся с подрядчиками и начинам проводить дноуглубительные работы", — отметил Габуния.

По его словам, для Абхазии участие в круизе по Черному морю — проект не менее важный, чем для России. "Для нас это головной проект, поскольку с советских времен к нам ни один круизный лайнер не заходил. Это связано со многими причинами – войной с Грузией, непризнанием нашего государства международным сообществом, санкциями. Реализация проекта даст импульс развития инфраструктуры, позволит двигаться по другим направлениям, например, быстроходным катерам. Мы очень хотели в этом участвовать", — подчеркнул гендиректора госкомпании "Абхазское морское пароходство".

Габуния выразил надежду, что к концу навигации уже в этом году может состояться первый тестовый рейс лайнера "Князь Владимир" в порт Сухум.