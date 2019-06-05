"Князь Владимир" станет первым "лайнером", посетившим непризнанную Абхазию со времен СССР

16:15 05.06.2019 0 комментариев Абхазия

В 2020 году российский "лайнер" "Князь Владимир" расширит маршрутную сеть до абхазского порта Сухум, но первый рейс по новому маршруту может состояться уже в этом году. 

Об этом РИА Новости Крым рассказал представитель межведомственной рабочей группы из Абхазии, заместитель гендиректора госкомпании "Абхазское морское пароходство" Адамыр Габуния.

"Князь Владимир" вышел на Крымско-Кавказскую линию в 2017 году. Практически сразу от пассажиров поступила инициатива расширения маршрута до Абхазии. На это предложение откликнулись президенты Абхазии и России. По итогам их встречи осенью прошлого года было поручено проработать этот вопрос. В Сухум отправилась российская делегация специалистов: посмотрели возможности захода в порт, изучили вопросы безопасности мореплавания, техническое состояние объектов инфраструктуры, глубины. Поняли, что реализовать инициативу возможно", — рассказал РИА Новости Крым генеральный директор ООО "Черноморские круизы" (оператор и собственник лайнера) Виктор Глуховченко.

В 2019 году на экономическом форуме в Сочи между госкомпанией "Абхазское морское пароходство" и ООО "Черноморские круизы" было подписано соглашение о создании рабочей группы для детальной проработки расширения линии до порта Сухум. "Была создана рабочая группа и разработана дорожная карта реализации проекта", — отметил Глуховченко. 

В состав рабочей группы от Абхазии вошли представители МИД страны, таможенной и пограничной служб, госкомпании "Абхазское морское пароходство". "Цель нашей поездки на лайнере "Князь Владимир" – на практике отработать вопросы реализации проекта в Абхазии. 

По итогу соглашения на форуме в Сочи уже были проведены инженерно-изыскательские работы, оценено техническое состояние инфраструктуры. В ближайшее время мы определяемся с подрядчиками и начинам проводить дноуглубительные работы", — отметил Габуния. 

По его словам, для Абхазии участие в круизе по Черному морю — проект не менее важный, чем для России. "Для нас это головной проект, поскольку с советских времен к нам ни один круизный лайнер не заходил. Это связано со многими причинами – войной с Грузией, непризнанием нашего государства международным сообществом, санкциями. Реализация проекта даст импульс развития инфраструктуры, позволит двигаться по другим направлениям, например, быстроходным катерам. Мы очень хотели в этом участвовать", — подчеркнул гендиректора госкомпании "Абхазское морское пароходство". 

Габуния выразил надежду, что к концу навигации уже в этом году может состояться первый тестовый рейс лайнера "Князь Владимир" в порт Сухум. 



Ещё на эту тему:

09:38 06.08.2018
Российских денег в Абхазии стало существенно меньше
09:34 22.09.2017
Абхазским военным передана первая партия имущества по соглашению с Минобороны РФ
15:43 14.08.2017
Отдыхавшие в Абхазии туристы из РФ из любопытства нарушили государственную границу
16:47 10.08.2017
Госдеп США осуждает поездку Путина в оккупированную Абхазию
12:22 09.08.2017
Путин: Россия продолжит гарантировать безопасность и самостоятельность Абхазии
13:54 03.08.2017
Куратором Абхазии в Кремле назначили экс-главу дирекции по развитию культурных центров
13:28 12.06.2017
Россия увеличила финансовую помощь сепаратистской Абхазии
13:49 19.04.2017
Визит главы МИД России в непризнанную Абхазию / Фото
13:50 18.04.2017
Грузия назвала визит главы МИД РФ в Сухуми нарушением суверенитета
13:44 13.04.2017
Глава МИД России намерен посетить непризнанную Абхазию
19:32 28.01.2017
Инвестор из России готов вложить в медицину Абхазии до 100 млн рублей
18:37 29.07.2016
Поток через российско-абхазскую границу увеличился на 20%
Новости
Азербайджан Азербайджан
16:31 05.06.2019
Азербайджан и Турция проведут совместные учения с боевыми стрельбами
15:45 05.06.2019
SOCAR изменила долевое участие в грузинской "дочке" и SOCAR Polymer Investments
18:52 04.06.2019
В Азербайджане создается новая структура
14:01 03.06.2019
Азербайджан отказался от покупки десяти самолетов Boeing
Все новости страны
Армения Армения
19:00 29.05.2019
Армения и Россия обсудили поставки вооружений
18:45 28.05.2019
Соединение ЮВО в Армении готово к летнему периоду обучения
19:01 20.05.2019
Пашинян закликав розблокувати будівлі судів Вірменії
10:31 20.05.2019
"Найважливіший етап вірменської революції" - Пашинян закликав блокувати всі суди
Все новости страны
Болгария Болгария
11:01 05.06.2019
Софія продовжить співпрацю з Москвою у військовій сфері - президент Болгарії
11:49 04.06.2019
США схвалили продаж літаків F-16 та систем озброєння для Болгарії
18:01 03.06.2019
Археологи виявили в столиці Болгарії неолітичне поховання віком 7,6 тис. років
19:31 30.05.2019
Консорциум с российской ТМК будет строить продолжение «Турецкого потока» по Болгарии
Все новости страны
Греция Греция
18:31 03.06.2019
Партія прем’єра Греції провалилася на місцевих виборах
16:06 31.05.2019
Офіси зв’язку Греції і Північної Македонії перетворюють на посольства
21:00 29.05.2019
Дострокові парламентські вибори в Греції відбудуться 7 липня
12:31 28.05.2019
Греция запретила выезд из страны депутату-неонацисту, избранному в Европарламент
Все новости страны
Грузия Грузия
19:15 05.06.2019
Подразделения российской военной базы в Осетии проводят учения на полигоне Дзарцеми
16:15 05.06.2019
"Князь Владимир" станет первым "лайнером", посетившим непризнанную Абхазию со времен СССР
12:59 04.06.2019
Грузія хоче спростити кораблям НАТО доступ в свої порти
13:59 31.05.2019
ЦВК Грузії зареєструвала виборця з адресою «під кущем»
Все новости страны
Молдова Молдова
14:45 05.06.2019
Додон: Молдова не збирається платити РФ за поставлений невизнаному Придністров'ю газ
18:45 03.06.2019
Молдова рискует потерять финансовую поддержку МВФ в случае досрочных выборов
17:31 03.06.2019
В Молдове перекрыт канал контрабанды наркотиков из ЕС в Россию / Фото
13:31 03.06.2019
ЄС, РФ і США відправили посланців у Молдову на тлі можливої проросійської коаліції
Все новости страны
Россия Россия
20:31 05.06.2019
Более 1500 различных мероприятий боевой подготовки проведут ВДВ в летнем периоде обучения
19:01 05.06.2019
Более 30 межконтинентальных баллистических ракет введут в боевой состав РВСН до конца 2019 года
16:45 05.06.2019
Морские пехотинцы Каспийской флотилии подняты по учебной тревоге
14:31 05.06.2019
Принятие ЗРПК «Панцирь-СМ» на вооружение отложили на два года / Фото
Все новости страны
Румыния Румыния
09:20 04.06.2019
Украинские десантники принимают участие в международных учениях "Saber guardian-2019" в Румынии / Фото
20:31 03.06.2019
Румунія відмовиться від суперечливих змін до антикорупційних законів
16:55 31.05.2019
Папа Франциск летить до Румунії
21:01 30.05.2019
П'ятиметровий шар снігу накрив гірську трасу в Румунії
Все новости страны
Турция Турция
13:31 05.06.2019
Постпред США у НАТО: Турції доведеться зробити вибір: або С-400, або F-35
20:23 04.06.2019
Турция выиграла тендер на постройку пяти танкеров для ВМС Индии
14:59 04.06.2019
Украина вошла в топ-10 стран по турпотоку в Турцию с начала года
10:40 04.06.2019
МЗС: угода про зону вільної торгівлі з Туреччиною готова на 99%
Все новости страны
Украина Украина
20:15 05.06.2019
Адвокат відвідав політв'язня Сенцова і розповів про його стан
20:01 05.06.2019
Оккупанты похвастались, что поступление налогов в Крыму опережает темпы роста экономики
19:45 05.06.2019
МЗС Британії виклало доповідь про порушення Росією прав людини в Криму і на Донбасі
19:31 05.06.2019
На полигоне оккупированного Крыма танкисты воюют с бронетехникой условного противника
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс