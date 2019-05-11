SOCAR изменила долевое участие в грузинской "дочке" и SOCAR Polymer Investments
|15:45 05.06.2019
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|Азербайджан
Азербайджанская госкомпания SOCAR увеличила долю в уставном капитале SOCAR Energy Georgia (ее грузинской "дочки") с 51% до 75,51%.
Об этом говорится в консолидированном отчете о финансовой деятельности SOCAR за 2018 год, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Как отмечается в отчете, 16,34 процента и 8,17 процента акций SOCAR Energy Georgia, приобретенные у Intersun и EVENTUS, обошлись материнской компании в 58 миллионов манатов (34 миллиона долларов). В результате контрольный пакет акций Госнефтекомпании в SOCAR Energy Georgia вырос с 51 до 75,71 процента.
При этом в июне 2017 года SOCAR приобрела 4,97 процента акций SOCAR Polymer Investments, после чего продала 19 процентов акций в компании за 45 миллионов манатов (26 миллионов долларов), а контрольная доля SOCAR в SOCAR Polymer Investments теперь составляет 57 процентов.
Напомним, что в состав SOCAR входят предприятия по добыче нефти и газа на море и суше - ПО "Азнефть"; предприятия химической промышленности, объединенные в компанию "Азерикимья"; ПО "Азеригаз", занимающееся распределением в республике добытого газа; нефте- и газоперерабатывающие предприятия, сервисные компании, учреждения, занимающиеся геофизическими и буровыми работами.
В настоящее время SOCAR является единственным в стране производителем нефтепродуктов, а также оперирует более чем 370 автозаправочными станциями в Швейцарии, Грузии, Румынии и Украине. SOCAR также является совладельцем крупнейшего турецкого нефтехимического комплекса Petkim и других активов в Турции.
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