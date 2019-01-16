ФСБ оккупантов задержала в Севастополе лидера "экстремистов" / Видео
|15:15 05.06.2019
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|Крым
Сотрудники управления ФСБ России по оккупированным Крыму и Севастополю "пресекли деятельность ячейки международной религиозной организации", признанной Верховным Судом Российской Федерации экстремистской.
Об этом сегодня, 5 июня, Крыминформу сообщили в пресс-службе ведомства.
«Установлено, что местный житель организовал в Севастополе деятельность местной ячейки «Свидетелей Иеговы». Мужчина проводил собрания, осуществлял пропаганду идей указанной религиозной секты, а также вовлекал в ее ряды новых адептов», – сказано в сообщении.
Лидер "экстремистской организации" был задержан в Севастополе 4 июня. Следственным отделом УФСБ в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ – «Организация деятельности экстремистской организации». По адресам проживания подозреваемого и членов запрещенной религиозной секты, местам их собраний сотрудники ФСБ и Росгвардии провели обыски.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий обнаружено и изъято более 70 экземпляров экстремистской литературы, 250 отчетов о сборе пожертвований и проповедническом служении, брошюры «Свидетелей Иеговы», лекции религиозного содержания, инструкции по мерам конспирации и по общению с правоохранительными органами, бланки об отказе переливания крови, а также телефоны, ноутбуки, электронные носители информации», – сообщили в ФСБ.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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