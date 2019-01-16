Сотрудники управления ФСБ России по оккупированным Крыму и Севастополю "пресекли деятельность ячейки международной религиозной организации", признанной Верховным Судом Российской Федерации экстремистской.

Об этом сегодня, 5 июня, Крыминформу сообщили в пресс-службе ведомства.

«Установлено, что местный житель организовал в Севастополе деятельность местной ячейки «Свидетелей Иеговы». Мужчина проводил собрания, осуществлял пропаганду идей указанной религиозной секты, а также вовлекал в ее ряды новых адептов», – сказано в сообщении.

Лидер "экстремистской организации" был задержан в Севастополе 4 июня. Следственным отделом УФСБ в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 УК РФ – «Организация деятельности экстремистской организации». По адресам проживания подозреваемого и членов запрещенной религиозной секты, местам их собраний сотрудники ФСБ и Росгвардии провели обыски.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий обнаружено и изъято более 70 экземпляров экстремистской литературы, 250 отчетов о сборе пожертвований и проповедническом служении, брошюры «Свидетелей Иеговы», лекции религиозного содержания, инструкции по мерам конспирации и по общению с правоохранительными органами, бланки об отказе переливания крови, а также телефоны, ноутбуки, электронные носители информации», – сообщили в ФСБ.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.