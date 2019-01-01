Додон: Молдова не збирається платити РФ за поставлений невизнаному Придністров'ю газ

14:45 05.06.2019 0 комментариев Молдова

Молдова не збирається платити Росії за газ, який був поставлений нею невизнаного Придністров'я.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Молдови Ігор Додон у вівторок ввечері в інтерв'ю телеканалу NTV-Moldova.

"Борг Придністровського регіону за газ - це дуже серйозна проблема. Ми за цей газ ніколи не заплатимо. Споживачі з правого берега Дністра справно платять за газ, а це борг лівого берега. І це питання потрібно обговорювати", - заявив Додон.

Він повідомив, що обговорював це питання з віцепрем'єром РФ Дмитром Козаком, який у вівторок, 4 червня, завершив свій візит до Молдови, а також побував у невизнаному Придністров'ї.

Як заявив Додон, "проблему поставок газу потрібно обговорювати в комплексі, і найсерйознішим чином".

"Існують ризики, що з нового року ми можемо залишитися без російського газу. Всі знають про те, що обговорюється питання про припинення транзиту російського газу через Україну. Ми спробуємо вирішити це питання через інші джерела, хоча і буде непросто. А Придністров'я більше не зможе безкоштовно отримувати російський газ. І ситуація в регіоні зміниться докорінно. Це змінює все для Придністров'я", - зазначив президент РМ.

Він нагадав також, що договір із "Газпромом" (MOEX: GAZP) на поставки газу в Молдову закінчується 1 січня 2020 року, а "уряд не думає про те, як підписати новий договір".

"Я знаю, що міністр економіки Кирило Габурич написав листа "Газпрому". Але ніхто не веде жодних переговорів. А питання є - і щодо тарифів, і щодо умов поставок тощо", - зазначив Додон.

"Проблема газу - це бомба, яка може дуже небезпечно для нас вибухнути", - попередив президент Молдови.



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