Во вторник, 4 июля, в отношении военнопленного украинского моряка Сергея Цыбизова прошли следственные действия.

Моряка и его адвоката ознакомили с результатами ранее выполненных экспертиз по делу, сообщил адвокат Николай Полозов на странице в Facebook.

«Следователь ознакомил военнопленного и его защитника с результатами ранее выполненных экспертиз по делу. Сергей Цыбизов в хорошей физической форме и моральном состоянии. Данные следственные действия будут производиться в отношении всех военнопленных украинских моряков на протяжении ближайших двух недель», — говорится в сообщении.

Напомним, Международный суд ООН по морскому праву 25 мая вынес решение относительно временных мер в иске Украины против РФ, которым обязал Россию немедленно отпустить и дать возможность вернуться в Украину 24 захваченным в Черном море вблизи Керченского пролива морякам и 3 кораблям. Россия заявила, что не признает правомочности этого приговора, и позиция Кремля относительно освобождения украинских моряков не изменилась.

Как известно, 25 ноября 2018 года российские пограничники у берегов аннексированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», направлявшихся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены. «Суд» в оккупированном Крыму арестовал всех задержанных украинских военных по обвинению в якобы незаконном пересечении границы. Позже всех этапировали в РФ, сейчас они удерживаются в СИЗО в Москве. Все они прошли психолого-психиатрическую экспертизу, хотя это противоречит международному праву.