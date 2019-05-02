Спільна українсько-турецька розробка бойовий модуль "Serdar" успішно пройшов вогневі випробування та готовий до серійного постачання іноземним замовникам.

Про це повідомляє прес-служба “Укроборонпрома”.

“В Україні завершилися кваліфікаційні випробування першого українсько-турецького бойового модуля "Serdar", що створений на замовлення третіх країн. Відтепер, спільна розробка турецької компанії "Aselsan" та підприємств ДК "Укроборонпром" ДККБ "Луч" та "Спецтехноекспорт" готова до серійного постачання в рамках чинного контракту з іноземним замовником”, - йдеться у повідомленні.

В Укроборонпромі очікують, що надалі до нової системи виявлять інтерес оборонні відомства України та Туреччини.

Як зазначається, турецька компанія виступила розробником та інтегратором бойового модуля, зокрема систем стабілізації та дистанційного керування вогнем, систем захоплення та супроводу цілей, денного та нічного каналів спостереження. У свою чергу "Спецтехноекспорт" забезпечує постачання керованих ракет, що розроблені та виробляються "ДККБ "Луч", та систем наведення і керування до них.

"Serdar" – це універсальна дистанційно керована та стабілізована система озброєння, що забезпечує високу ефективність оборонних та наступальних операцій проти наземних цілей вдень та вночі, за будь-яких погодних умов. Основним озброєнням бойового модуля є мобільна версія високоточного протитанкового комплексу "Скіф" з двома (в окремих версіях – чотирма) пусковими установками для ракет РК-2С калібру 130 мм, які здатні знищувати ціль на відстані 5 км та пробивати броню товщиною 800 мм за динамічним захистом. Система озброєння також оснащена двома кулеметами калібру 12,7 мм та 7,62 мм.

Завдяки малій вазі, бойовий модуль може бути інтегрований в різні типи бойових транспортних засобів, значно підвищуючи їх боєздатність. Нова система управління вогнем дозволяє з високою точністю виконувати усі бойові завдання зсередини транспортного засобу, розповіли в Укроборонпромі.

У концерні також наголосили, що цей проект є першим прикладом спільного просування українсько-турецьких оборонних продуктів на ринках третіх країн.