В понедельник, 3 июня, Воздушно-десантные войска РФ приступили к подготовке мероприятиям в летнем периоде обучения.

Всего в периоде спланировано к проведению более 1500 мероприятий боевой подготовки различного масштаба, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Основными станут одно командно-штабное учение с четырьмя соединениями и одно бригадное тактическое учение, несколько тактических учений с подразделениями иностранных государств и ряд командно-штабных и тактических учений под руководством командиров соединений.

Все учения ВДВ будут проводиться с десантированием парашютным и посадочным способом личного состава, вооружения и военной техники и с боевой стрельбой.

Кроме этого, подразделения ВДВ, в течение летнего периода обучения, примут участие в нескольких оперативных и стратегических учениях, в том числе в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», а два соединения будут подвергнуты контрольной проверке командованием ВДВ.