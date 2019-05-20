Более 1500 различных мероприятий боевой подготовки проведут ВДВ в летнем периоде обучения
|20:31 05.06.2019
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|Россия
В понедельник, 3 июня, Воздушно-десантные войска РФ приступили к подготовке мероприятиям в летнем периоде обучения.
Всего в периоде спланировано к проведению более 1500 мероприятий боевой подготовки различного масштаба, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Основными станут одно командно-штабное учение с четырьмя соединениями и одно бригадное тактическое учение, несколько тактических учений с подразделениями иностранных государств и ряд командно-штабных и тактических учений под руководством командиров соединений.
Все учения ВДВ будут проводиться с десантированием парашютным и посадочным способом личного состава, вооружения и военной техники и с боевой стрельбой.
Кроме этого, подразделения ВДВ, в течение летнего периода обучения, примут участие в нескольких оперативных и стратегических учениях, в том числе в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», а два соединения будут подвергнуты контрольной проверке командованием ВДВ.
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