Сумма налоговых платежей, которые собраны с начала 2019 года на территории аннексированного Крыма, составила около 45 млрд рублей.

Об этом сегодня, 5 июня, сообщил руководитель "управления федеральной налоговой службы" России по оккупированному Крыму Роман Наздрачев, пишет Крыминформ.

«Всего поступило около 45 млрд рублей. Динамика – 117% (по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом). Поступление налоговых доходов идет опережающим темпом по сравнению с ростом экономики. То есть благодаря росту экономики расширяется налоговая база, вместе с тем налоговые органы осуществляют свои функции по осуществлению платежей в бюджет, проводя мероприятия контрольно-аналитической работы, и обеспечивают данный прирост», – рассказал Наздрачев.

Он подчеркнул, что основной удельный вес остается за налогом на доходы физлиц, темп роста поступлений которого составил 109%. «Он чуть пониже, чем за 2018 год, когда составлял 115%. Но, в принципе, мы осознаем, что ежегодно такими темпами заработная плата повышаться не может, поэтому на данном этапе развития экономики Республики Крым мы видим основным резервом вывод заработной платы из тени», – рассказал "глава" УФСН России по оккупированному Крыму.

Наздрачев подчеркнул, что положительная динамика отмечается по большинству доходных источников, за исключением земельного налога. Это связано с предоставлением дополнительных льгот крупным собственникам земельных участков.