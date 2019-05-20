На полигоне оккупированного Крыма танкисты воюют с бронетехникой условного противника
|19:31 05.06.2019
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|Крым
Танкисты армейского корпуса Черноморского флота страны-агрессора на полигоне «Ангарский» проводят стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и артиллерийские системы.
Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота оккупантов.
«Экипажи танков Т-72Б3 в составе танковой роты выполняли стрельбы в движении, что с учетом пересеченной местности в значительной степени усложнило их задачу по поражению мишеней в ходе условного встречного боя», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что также танкисты отработали тактику действий по подавлению противотанковых расчетов условного противника, находящихся на оборудованных позициях.
В учениях приняли участие танковые экипажи подразделений отдельной бригады береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота оккупантов. Данные мероприятия являются обязательным элементом подготовки танковых подразделений и проводятся в различное время суток.
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