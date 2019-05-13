Более 30 межконтинентальных баллистических ракет введут в боевой состав РВСН до конца 2019 года
|19:01 05.06.2019
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|Россия
Продолжаются работы по перевооружению группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и выполнению план-графика ввода в боевой состав пусковых установок.
Об этом в среду, 5 июня, сообщил официальной газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда" командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев, пишет Интерфакс.
"До конца 2019 учебного года планируется обеспечить ввод в боевой состав более 30 межконтинентальных баллистических ракет, что позволит довести долю современных образцов ракетного вооружения до 76% и придать группировке РВСН новые возможности по решению задач ядерного сдерживания", - цитирует российского военного газета.
Каракаев отметил, что до конца текущего года в Ракетные войска стратегического назначения будет поставлено свыше 90 единиц основных образцов вооружения, военной и специальной техники.
"Это обеспечит постановку на боевое дежурство ракетных полков ПГРК "Ярс" полного состава в Йошкар-Олинском, Иркутском и Барнаульском ракетных соединениях, двух пусковых установок стационарного базирования в Козельском ракетном соединении, а также ракетного полка с ракетным комплексом стратегического назначения "Авангард" в Ясненском ракетном соединении", - сказал Каракаев.
Генерал-полковник также добавил, что "продолжаются работы по созданию нового перспективного ракетного комплекса "Сармат".
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