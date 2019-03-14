Оккупанты заявили, что в фестивале "Великое русское слово" участвуют представители более чем 50 стран
|18:31 05.06.2019
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|Крым
Участники из более чем 50 стран мира прибыли на фестиваль русской, славянской культуры "Великое русское слово", который проходит в оккупированной Россией Ялте.
Об этом сообщила во время открытия фестиваля председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.
По данным организаторов, на фестиваль прибыло более 700 участников из оккупированного Крыма, регионов России, а также 170 гостей из 56 стран мира. На фестивале ожидают делегации из стран СНГ, Прибалтики, стран Ближнего Востока, в том числе из Сирии и Иордании.
В рамках фестиваля запланировано проведение заседаний, которые будут посвященные развитию русского языка в "мировом образовательном пространстве".
Международный фестиваль русской, славянской культуры "Великое русское слово" проходит в Крыму ежегодно с 2007 года. В рамках фестиваля 5 июня пройдет Пятый Международный гуманитарный Ливадийский форум.
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