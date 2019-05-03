Збільшення вантажообігу контейнерів в українських портах спостерігається протягом останніх трьох років і триває в 2019 році.

Так, наприкінці травня перевалка контейнерних вантажів в українських портах перевищила 5 млн тонн, що майже на 19% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як повідомила прес-служба ДП «Адміністрація морських портів України» (АМПУ), відповідна інформація озвучена в ході Ukrainian Ports Forum 2019 в Одесі минулого тижня, пишуть Порти України.

За словами в.о. голови АМПУ Райвіса Вецкаганса, на сьогодні спеціалізовані контейнерні та зернові термінали в українських портах розвиваються найбільш динамічно.

«Зараз АМПУ спільно з двома провідними міжнародними компаніями ― французькою CMA CGM і німецькою HHLA ― реалізує в порту Одеса інвестиційні проекти, спрямовані на збільшення потужності їх контейнерних терміналів і поліпшення технічних параметрів причалів, на яких обробляються контейнеровози. Відповідно до Стратегії розвитку морських портів України, до 2038 року перевалка контейнерів має зрости більш ніж удвічі й наблизитися до 2 млн TEU», ― нагадав він.