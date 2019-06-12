Державне замовлення на протикорабельні крилаті ракети Р-360, що входять до складу ракетного комплексу РК-360МЦ «Нептун», складе 120 одиниць.

Про це повідомив директор з корпоративних прав та інвестиційних проектів ПАТ «Мотор Січ» Володимир Семенов під час круглого столу в Торгово-промисловій палаті 29 травня, повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на Defense Express.

Також Володимир Семенов додав, що «Мотор Січ» виробляє для цих ракет основний двигун.



Раніше повідомлялось, що одна ракета Р-360 коштує майже мільйон доларів.

Протикорабельний ракетний комплекс берегового базування та береговий мобільний заобрійний комплекс виявлення надводних цілей у 2018 році були допущені до експлуатації у Збройних Силах України на особливий період.