ЗСУ закуплять 120 протикорабельних ракет Нептун / Відео
|17:31 05.06.2019
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|Украина
Державне замовлення на протикорабельні крилаті ракети Р-360, що входять до складу ракетного комплексу РК-360МЦ «Нептун», складе 120 одиниць.
Про це повідомив директор з корпоративних прав та інвестиційних проектів ПАТ «Мотор Січ» Володимир Семенов під час круглого столу в Торгово-промисловій палаті 29 травня, повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на Defense Express.
Також Володимир Семенов додав, що «Мотор Січ» виробляє для цих ракет основний двигун.
Раніше повідомлялось, що одна ракета Р-360 коштує майже мільйон доларів.
Протикорабельний ракетний комплекс берегового базування та береговий мобільний заобрійний комплекс виявлення надводних цілей у 2018 році були допущені до експлуатації у Збройних Силах України на особливий період.
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