В войска Южного военного округа (ЮВО) поступило более десяти единиц противотанковых ракетных комплексов ПТРК "Штурм-С".

Об этом в среду, 5 июня, сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

"ПТРК "Штурм-С" используется для уничтожения танков, бронетранспортеров и укрепленных целей. Комплекс можно размещать на БМП, БТР, танках и вертолетах. Высокотехнологичная аппаратура управления позволяет вести стрельбу без снижения вероятности попадания в цель в условиях активного противодействия со стороны противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2019 году на вооружение соединений и воинских частей ЮВО поступило более 220 единиц боевой, автомобильной и специальной техники. Танковые части округа пополнились двумя десятками танков Т-72Б3, в мотострелковые соединения поступило более 40 бронетранспортеров БТР-82А и более 20 боевых машин пехоты БМП-3. В авиационные части поступило около 10 современных вертолетов, в том числе Ми-28Н и Ми-28УБ "Ночной охотник" и Ми-35М. Черноморский флот пополнился морским тральщиком проекта 12700 "Иван Антонов", в артиллерийское соединение поставлен реактивный дивизион систем залпового огня "Торнадо-С".

Всего в 2019 году на вооружение войск ЮВО планируется поставить более 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники. В результате выполнения годового плана перевооружения доля современных образцов военной техники превысит показатель в 66 процентов, говорится в сообщении.