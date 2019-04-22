Азербайджан и Турция проведут совместные учения с боевыми стрельбами

16:31 05.06.2019 0 комментариев Азербайджан

С 7 по 11 июня в Нахчыване будет проведен последний этап совместных тактических учений «Нерушимое братство - 2019» с боевой стрельбой. 

Об этом говорится в сообщении Минобороны Азербайджана, пишет Анадолу.

Согласно информации, маневры проводятся в соответствии с Соглашением о военном сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией.

К учениям, которые пройдут с участием подразделений Отдельной общевойсковой армии, различных силовых структур Нахчыванской Автономной Республики, а также Вооруженных сил Турции, будут привлечены до 5000 военнослужащих, более 200 единиц танков и другой бронетехники, до 180 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, 21 самолет и вертолет, беспилотные летательные аппараты и различные образцы современного вооружения и военной техники, принятые на вооружение.

Отмечается, что целью маневров является разработка совместных планов боевых операций штабов, повышение уровня профессионализма личного состава и достижение координации взаимодействия военных подразделений Азербайджана и Турции путем развития их навыков выполнения совместных задач. 



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