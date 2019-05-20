Патрульный корабль с крылатыми ракетами "Калибр" пополнит ВМФ оккупантов в июне
|16:01 05.06.2019
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|Крым
До конца июня 2019 года будет введен в строй патрульный корабль проекта 22160 "Дмитрий Рогачев".
Об этом в среду, 5 июня, заявил Красной звезде главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, сообщает FlotProm.
"Дмитрий Рогачев" – первый серийный корабль проекта 22160. Его заложили на Зеленодольском заводе имени Горького летом 2014 года и спустили на воду в 2017 году.
В начале декабря 2018 года корабль прибыл в оккупированный Севастополь, его передача ВМФ планировалась на конец года, но введение в строй перенесли на 2019 год.
Ранее сообщалось, что в начале марта 2019 года корвет выполнил вторую специальную курсовую задачу "Плавание и ведение боя одиночным кораблем", ввести его в строй собирались в апреле.
Патрульные корабли (корветы) проекта 22160 разработаны Северным проектно-конструкторским бюро. Корабли предназначены для защиты и охраны морской экономической зоны; также могут выполнять поисково-спасательные функции, сопровождать караваны судов и бороться с пиратами.
Корветы водоизмещением 1300 тонн развивают скорость до 30 узлов. Дальность плавания – 6000 миль, автономность – 60 суток. Они спроектированы с учетом обеспечения комфортных условий экипажу (до 80 человек). На борту может базироваться вертолет Ка-27ПС. В качестве штатного вооружения корветы оснащают новой 76,2-мм артиллерийской установкой, зенитно-ракетным комплексом и пулеметами.
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